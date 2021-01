Nu åbner nyt supermarked

- Vi har spurgt kunderne, hvordan deres ideelle dagligvarebutik ser ud. Svaret er klart, at de vil kunne handle færdigt alle årets 365 dage, så de ikke behøver at gå i flere butikker på en travl hverdag. Det kan man her - derfor navnet, siger kædedirektør Thomas Nielsen i en pressemeddelelse.

Butikschef for den nye butik bliver Natasja Popenda, og hun glæder sig til at byde kunderne velkommen.

- Jeg er stolt over at kunne byde kunderne her i Smidstrup velkommen til et nyt dagligvarekoncept og vise kunderne deres helt nye butik. Vores mål er, at det altid skal være billigt, nemt og godt. Så hvis der er kunder, der synes, der er noget, vi kan gøre bedre, så må de endelig tage fat i mig, siger hun i en pressemeddelelse.