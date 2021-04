Send til din ven. X Artiklen: Nordtrim inviterer nye løbere til løbetræning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordtrim inviterer nye løbere til løbetræning

Gribskov - 03. april 2021 kl. 11:24

Så er Nordtrim klar til motion for helt nye løbere.

"Alt for mange er gået i corona dvale og er enten stoppet med at dyrke motion eller er aldrig rigtig kommet i gang alligevel på grund af nedlukninger og restriktioner. Men nu går vi snart på alle måder mod lysere tider, og derfor vil Nordtrim - løbeklubben i Gribskov kommune - stille trænerkapacitet og træningsstruktur til rådighed for dem, der gerne vil i gang med motionsløb, og som gerne vil være en del af klubbens fællesskab," skriver klubben i en pressemeddelelse.

Nordtrim tilbyder et planlagt forløb over tre måneder med tre træningsdage pr. uge, som bliver tirsdag, torsdag og søndag. Træningerne er tilrettelagt af klubbens cheftræner med hyggelige nordtrimmere som træningsmakkere og fartholdere. Forløbet er gratis at følge for medlemmer af Nordtrim - nye og gamle.

"Alle kan være med både dig, der aldrig har løbet før, og dig, der allerede har løbet lidt. Vi glæder os til at byde jer velkommen og vise jer den fantastiske natur, vi har her i Gribskov. Tirsdag og torsdag løber vi kl. 18 - primært i Valby Hegn. Søndag løber vi kl. ni primært i Tisvilde Hegn fra parkeringspladsen ved Bækkebro," skriver klubben i deres pressemeddelelse. Nordtrims nye løbere mødes første gang tirsdag 6. april kl 18.00 ved p-pladsen på Bukkarvej. Her vil der først være et kort intromøde, lidt løbergymnastik og så går man ellers i gang med at løbe stille og roligt.

