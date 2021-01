Nordsjællands Politi bekræfter: Vi har fundet død person

Nordsjællands Politi har de seneste dage ledt efter forsvundne Malene Bruus i og omkring Helsinge. I dag var man til stede ved Valby Hegn for at fortsætte eftersøgningen.

Og nu oplyser Nordsjællands Politi, at de har fundet en død person.

- I forbindelse med vores tilstedeværelse ved Valby Hegn har vi her til formiddag fundet en død person. Der pågår nu undersøgelser på stedet. Vi melder ud, når vi har yderligere, skriver de på deres twitter-profil.

Nordsjællands Politi oplyser ikke noget om, hvorvidt den fundne person er identisk med 46-årige Malene Bruus.

Politiet har siden lørdag efterlyst Malene Bruus, der gik fra sit hjem på Engerødvej i Helsinge, efter pårørende har meldt hende savnet.

- Der er omstændigheder, der gør, at vi har grund til at tro, at hun er i nedtrykt tilstand, har politiet tidligere meldt ud.