Nordiske film i Tisvilde Bio

Tove er Tove Jansson. Hun er verdenskendt for Mumitroldene, og derudover hun var en betydende kunstner med et stort forfatterskab for børn og voksne samt en lang række værker inden for billedkunst. Filmen 'Tove' er instrueret af Zaida Bergroth med Alma Pöysti i den altdominerende hovedrolle. Filmen handler om den unge Toves manglende tro på sig selv både kunstnerisk, personligt og seksuelt. Hun kæmper især for at opnå sin fars anseelse, og hun tiltrækkes fysisk af både mænd og kvinder, og det var ikke let i 40'ernes Finland.

Den anden film i Tisvilde Bio er dokumentaren 'Skál'. Det er en færøsk dokumentarfilm fra CPH:DOX om Dania, der kommer fra en stærkt troende familie. Hun flytter til Thorshavn, hvor hun møder sangeren Trygvi, som kommer fra et kunstnerisk og sekulært miljø. Hun synger i et kristent band og inspireret af Trygvi, begynder hun at skrive sange om det dobbeltliv, hun er nødt til at leve, når det konservative og kristne liv skal forenes med et moderne ungdomsliv. Den stærkt roste film om Danias kamp for at finde fodfæste mellem de to verdener er instrueret af Cecilie Debell og Maria Torgard. Filmen vises 19. juni klokken 16. Jk