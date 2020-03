Ni smittet med coronavirus på plejehjem - én er død

- Vi har fået afdelingen skærmet så godt, at de andre afdelinger samt køkken og administrationen ikke er berørt, siger Ulrik Ahrendt-Jensen.

- Og vi har haft et fantastisk pårørendesamarbejde, ligesom medarbejderne har været fantastiske, fleksible og opmærksomme, siger han.

Han fortæller, at man har sat beboerne i isolation, straks de har udvist symptomer. To beboere er igen taget ud af isolation, da testen viste, at de ikke havde coronavirus. Hvordan de forskellige smittede ansatte og beboere har det, kan han ikke komme nærmere ind på. Men ingen er indlagt, fortæller han.