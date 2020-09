Netværkslokomotivet aflyser

Netværkslokomotivet er nødt til at aflyse fyraftensmøde 16. september i Gribskov Kultursal i Helsinge på grund af for få tilmeldte.

Mødet 'Bliv bedre til at læse og skrive i hverdagen' var arrangeret i samarbejde med Gribskov Kommune, og her kunne man høre om, hvad man kan gøre som virksomhed og voksen for at klare hverdagens læse- og skrivekrav. jesl