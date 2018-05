Netværk kritiserer nye foodtruck-regler

Det er til skade for udviklingen, at Gribskov Kommune fremover indfører strammere regler, der vil gøre vilkårene sværere for foodtrucks og streetfood.

- Vi fra Gribskov Streetfood er store tilhænger af Gilleleje, og selvom vi har fået tilladelse, så tager vi ikke dertil. Vi vil ikke være til gene for folk, men vi bliver lidt kede af, at det skal være sådan. Mange steder vil man gerne have det her op at køre, men hvis vores egne politikere ikke vil have os, må vi trække os fra netop Gilleleje, men ser frem til at være i de andre steder, vi har fået tilladelse til, siger Juan Recinos, som dog ikke vil kalde udeblivelsen for en protest.