Sankt Helene Skole har fåte afslag på at lægge 3. klasser fra to afdelinger sammen, selvom elevtallet er meget lavt. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen.

Nej til sammenlægning: Her vil der være seks elever i en klasse

- En klasse med kun seks elever er sårbar i forhold til klassedynamikken og den enkelte elevs sociale udvikling. Økonomisk set vil det være en udfordring for skolen at bibeholde en klasse med det så lavt elevgrundlag, skriver skolen blandt andet i ansøgningen.

En klasse med seks elever på Vejby-afdelingen af Sankt Helene Skole - og 12 elever på Tisvildeafdelingen. Det er prognosen for 3. årgang på Sankt Helene Skole til næste skoleår. Med udsigt til så få elever, har skoleledelsen og bestyrelsen derfor sendt en ansøgning til Gribskov Kommunes udvalg for børn, idræt og familie. Her gør de opmærksom på, at seks elever gør klassen sårbar, ligesom det vil være en økonomisk udfordring for skolen:

