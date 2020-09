Se billedserie Et flertal i byrådet sagde nej: Ejerne får ikke dispensation fra lokalplanen. Dermed skal facaderne lovliggøres. Foto: Claus Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Nej til dispensation: Ejere skal ombygge ejendom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej til dispensation: Ejere skal ombygge ejendom

Gribskov - 30. september 2020 kl. 19:10 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Ejerne af det omstridte hus på Kirkestræde 5 i Annisse får ikke dispensation fra lokalplanen. Det besluttede et flertal i byrådet tirsdag aften, og dermed er der sat et foreløbigt punktum i den årelange sag.

Beslutningen indebærer umiddelbart, at husets glasfacader, et trekantet gavlvindue og et ovenlysvindue skal laves om.

Byggesagen er kompliceret og har været omkring både planklagenævnet og kammeradvokaten. Kommunens administration har lavet flere fejl undervejs i behandlingen af byggesagen - eksempelvis glemte man at lave en nabohøring - og administrationen havde indstillet til politikerne, at de burde give ejerne dispensation fra den bevarende lokalplan for Annisse.

Men den indstilling fulgte politikerne altså ikke.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra husets ejere. Men deres advokat har for nylig i et brev til kommunen varslet et erstatningskrav i millionklassen, hvis ejerne ikke får den ønskede dispensation og skal til at ombygge ejendommen.

»Jeg er på husejernes vegne ked af afgørelsen. Jeg mener, at man var forpligtet til at meddele dispensationer. Det er ganske enkelt en forkert forvaltningsafgørelse. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt man mener det ene eller det andet. Man skal simpelt hen give dispensationen - og ellers ifalder man ansvar," siger advokat Kristian Strandberg Dreyer fra advokatfirmaet GALST.

Han kalder byrådets afgørelse højst usædvanlig:

"Jeg er forundret over, at man ikke følger indstillingen fra sin egen administration. Det er højst bemærkelsesværdigt."

Advokaten vil nu gå videre med sagen:

"Jeg vil nu formelt overdrage sagen til Ankestyrelsen, altså det kommunale tilsyn, som fører tilsyn med kommunerne. Og vi vil også kontakte Folketingets Ombudsmand. Og min opfordring til Gribskov Kommune er da klart, at kommunen holder hesten, indtil Ankestyrelsen har behandlet sagen," siger Kristian Strandberg Dreyer.

I Annisse lokalråd har formanden, Jette Haugaard, fulgt godt med i debatten i byrådet. Hun mener, at byrådet traf den rigtige beslutning:

"Kunne den være anderledes? Jeg vil sige, at det var en sober behandling, der fandt sted i byrådet. Alle er jo enige om, at lokalplanen skal overholdes," siger Jette Haugaard.

"Men jeg vil give Trine Egetved fra de konservative ret: Det er en ulykkelig sag. Det er en sag uden vindere."

Også i Nyt Gribskov er der tilfredshed med byrådets beslutning:

"Vi er yderst tilfreds med beslutningen om at følge den bevarende lokalplan. Vi mener, at den bevarende lokalplan i Gl. Annisse er vigtig og understøtter det særpræg, Gl. Annisse har. I Nyt Gribskov har vi på intet tidspunkt ønsket at give dispensation til den bevarende lokalplan. Vi har fulgt denne linje fra begyndelsen, og allerede tilbage i december 2015 nedlagde Morten Ulrik Jørgensen - daværende planudvalgsformand - et byggestop som dog efterfølgende blev ophævet," skriver Pernille Søndergaard på vegne af byrådsgruppen i en pressemeddelelse.