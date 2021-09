Der er foretaget enkelte ændringer i projektbeskrivelsen for Naturnationalpark Gribskov. Foto: Naturstyrelsen

Naturstyrelsen: Hegnet er ikke til diskussion

Gribskov - 04. september 2021

Med den endelige projektplan for Naturnationalpark Gribskov står det mejslet i granit, at naturnationalparkens 1300 hektar bliver omkranset af et 2,5 meter højt hegn.

Utvivlsomt en nyhed, der er kommet som en skuffelse mange. Særligt de mange forfattere af høringssvar, der har ønsket hegnet hen, hvor peberet gror.

Heriblandt finder vi byrådet i Gribskov Kommune. Her sendte et enigt udvalg for Udvikling, By og Land før sommerferien et høringssvar, hvori det blev gjort klart, at en indhegnet park ikke var Gribskovs ønske.

Derfor skuffer det udvalgets næstformand Bent Hansen (V), der på Amtsavisens Facebookside skriver, at » Dyr bag hegn er tamme dyr. Vilde dyr lever frit i naturen. Der skal ikke hegn op i Gribskov,« ledsaget af en rasende smiley.

Bent Hansen uddyber over for avisen:

- Jeg er simpelthen så stærkt utilfreds, og synes det er enormt kritisabelt, at den socialdemokratiske miljøminister ikke lytter til det enige høringssvar, vi på vegne af Gribskovs borgere har sendt. Jeg håber virkelig beslutningen kan laves om, for der er så mange der er imod, og det er helt hen i skoven, siger han.

- Et kardinalpunkt Bent Hansen, der selv driver landbrug ved Mønge nord for Helsinge, mener, at det vidner om, at minister og Naturstyrelsen ikke forholder sig til virkeligheden.

- Det vidner om, at man ikke ser, hvad der foregår ude i naturen og ser, hvor meget vildt kronvildt vi har i naturen her i Gribskov. Jeg ser dem nærmest hver dag på min egen grund, siger han og slår fast:

- Det er for mig et kardinalpunkt med hegnet.

Han ved dog ikke på nuværende, hvad han og byrådet konkret kan og vil gøre for at forhindre indhegningen i Gribskov.

- Det er konceptet Fra Naturstyrelsens side lyder det fra Jens Bjerregaard Christensen, skovrider og øverste leder hos Naturstyrelsen Nordsjælland, at hegnet ikke har været til diskussion.

- Vi kan ikke imødekomme den kritik, da det strider mod hele den faglige forudsætning for naturnationalparken, siger han og fortsætter:

- Vi er fuldt opmærksomme på, at hegnet og det tilhørende vildt er det, der optager flest i debatten. Vi forsøger på møder, blandt andet et på Nødebo Kro i sidste uge og flere vandringer de kommende weekender, at forklare de faglige begrundelser for de trufne valg, siger Jens Bjerregaard Christensen.

Han slår fast, at det fra politisk side er besluttet, at naturnationalparkernes udformning på nuværende tidspunkt bliver med en indhegning. Om det også vil gøre sig gældende for fremtidige naturnationalparker vil være en politisk beslutning.

På andre punkter er Naturstyrelsen til gengæld kommet lokale forslag i møde.

Der etableres flere nye indgangslåger samtidig med, at hegnet enkelte steder er rykket.

26 låger til parken - Der er kommet en række konstruktive forslag, som vi har lyttet til og justeret planen efter. Primært omkring Nødebo, Søskoven og ved Kagerup. Så vi nu er oppe på 26 låger - mod tidligere 23, siger Jens Bjerregaard Christensen.

En række borgere i Kagerup har desuden efterspurgt en løsning for trafiksikkerheden på den smalle Kagerup Stationsvej. For enden af vejen, ved Kagerup Station, påtænkes en ny parkeringsplads, ligesom en hovedindgang til parken skal placeres her.

Her slår Naturstyrelsen fast, at parkeringspladsen ikke er endeligt fastlagt. Desuden skal der udføres en trafiksikkerhedsrevision, hvor sikkerhedsforanstaltninger på vejen indgår. Dette skal godkendes af kommunen, politi og Vejdirektoratet, og bliver først konkretiseret senere.

Hegnet i sig selv kommer ifølge Naturstyrelsen til at koste omkring 10 millioner kroner at opføre. Naturnationalpark Gribskov skal efter planen stå klar i 2022.