Se billedserie Niels Henriksen har i næsten 40 år beskæftiget sig med undervisning af børn og unge i naturen. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Naturskole-stifter: Det værste, man kan gøre, er at sætte børn bag hegn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturskole-stifter: Det værste, man kan gøre, er at sætte børn bag hegn

Gribskov - 26. september 2021 kl. 07:54 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Hvis vi vil gøre noget for at redde kloden, er det magtpåliggende at trække børn og unge ud i naturen og lade dem opleve naturens betydning for vores liv på jorden. Det er en af de grundlæggende filosofier bag Nordsjællands Naturskole, der i år kan fejre 39-års fødselsdag. En af stifterne, Niels Henriksen, er stadig primus motor for skolen, og han er mindst lige så engageret i naturskolen nu som 75-årig.

- Jeg arbejder hele tiden. Det er et dejligt job. Du får ikke noget bedre end at arbejde med både mennesker og natur, siger han og fortæller, at han tidligere sideløbende har arbejdet som både lærer og pædagog i folkeskolen, men nu fokuserer udelukkende på naturskolen.

- Jeg har altid ligget på en arbejdstid på 70 timer om ugen, siden jeg var helt ung. Det handler nok blandt andet om, at jeg har lysten til det. Og så skal man måske helt tilbage til min barndom for at forstå det, siger Niels Henriksen.

Her blev kimen lagt til det lange engagement for natur og klima, da den lille Niels boltrede sig frit i naturen og løb rundt sammen med hunden ved barndomshjemmet, der lå ud til den yderste mose, som han formulerer det.

- Det er en fantastisk gave, at man som barn får den mulighed. Det værste, man kan gøre, er at sætte børn bag hegn. Det ødelægger børns muligheder for at blive stærke og selvstændige personer, mener han.

Også den øgede brug af skærme og mere stillesiddende adfærd er dårligt for børnene, mener naturvejlederen. Men her er det også, at naturskolen kan spille en væsentlig rolle - og der har altid været god deltagelse og opbakning fra forældre, fortæller Niels Henriksen.

Naturskolen har to spor, forklarer han. Det ene er henvendt til daginstitutioner og skoler og andre institutioner, mens den anden del er foreningsdrevet og tilbyder naturaktiviteter for børn mellem 0 og 11 år på holdene Skovtroldene og Naturdetektiverne.

- Hver gang vi mødes, starter vi med at undersøge dyr og planter lige nu. Det er børnene meget interesseret i. På Naturskolen lærer de både at omgås hinanden, og de får selv lov at undersøge nogle ting, mens de bliver en del af et fællesskab. Her kan de boltre sig og rende op og ned af skrænterne. De lærer også at snitte og fiske, og at lave bål, fortæller han.

Junior Ranger-uddannelse Og ambitionerne er ikke nået med det. Senest har Niels Henriksen og resten af holdet bag Naturskolen netop i august stiftet en ny uddannelse, Junior Ranger-uddannelsen, der skal klæde de 11-13-årige på til at tage vare på naturen ved at give dem indsigt i alt fra astronomi over truede dyrearter til ørredstrygning. Junior Ranger er et begreb fra USA, hvor man i 30'erne begyndte at give børn viden om naturen ved at tage dem ud i nationalparkerne. Niels Henriksen håber, at man med den nordsjællandske udgave af Junior Ranger-uddannelsen skaber en vilje til at kæmpe for beskyttelse af biodiversitet hos børn og unge.

- Vi er i gang med den sjette massedød, for der bliver udryddet tusindvis af dyr, planer og insekter hvert år. Så vi har et problem. Så helt grundlæggende skal vi få de unge til at få en fornemmelse for, hvad vi selv kan gøre, siger han.

16 børn er meldt til holdet, og i sidste ende er det målet, at de kan fungere som ambassadører for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Børnene kommer nemlig fra alle fem kommuner omkring parken.

- Naturskolen er en del af nationalparkens serviceapparat, og det er målet, at de bliver ambassadører for parken. Vi ligger tæt på København, og der er over en million mennesker i området, ligesom der kommer turister hvert år. Kunne vi få dem rundt i naturarenaen, ville det være fantastisk. Vi har mange mål, der skal nås i forhold til klimaet, og her er biodiversitet en nøgle i dette. Jo mere, vi kan få børn og unge til at medvirke til at sætte fokus på det, jo bedre, siger han.

Niels Henriksen har også et håb om, at man på sigt trække mere undervisning i skolerne ud i naturen, så flest muligt får en viden om biodiversitet og de udfordringer, vi står over for.

-