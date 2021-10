Naturskole får støtte: Vil gøre børn til ambassadører for naturen

Se billedserie Niels Henriksen, Nordsjællands Naturskole, modtager 20.000 kroner i fondsmidler fra Sjællandske Medier.

Gribskov - 09. oktober 2021 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Der skal være mulighed for at bruge mere tid i naturen for børn og unge. Det mener Niels Henriksen, en af stifterne af Nordsjællands Naturskole, som nu er klar med et nyt initiativ, der skal trække børn og unge ud i naturen: En juniorranger-uddannelse. Dette initiativ har fondsbestyrelserne bag tre fonde, der er tilknyttet Sjællandske Medier, nu valgt at støtte med 20.000 kroner. I den anledning fik Niels Henriksen torsdag besøg af chefredaktør for Frederiksborg Amts Avis, Palle Høj, der kunne overrække ham den gode nyhed sammen med en buket.

Niels Henriksen har i 39 år været en af de bærende kræfter i Nordsjællands Naturskole, der både tager ud på skoler og underviser og samtidig har et foreningsspor, hvor mindre børn kommer ud og boltrer sig i naturen. Og nu har Niels Henriksen altså søsat endnu et initiativ, der skal give børn i alderen 11-13 år en platform, hvor de kan møde andre børn med interesse for naturen, samt give dem solid læring om natur og miljø.

- Det er også meningen, at det skal booste deres selvtillid og give dem en personlig pondus, så de kan gå tilbage og inspirere deres klassekammerater, siger Niels Henriksen, som fortæller, at der er opbakning fra børnenes skoler, således at en tredjedel af uddannelsen kommer til at foregå i skoletiden.

De unge skulle gerne blive så fortrolige med naturen, at de kan fortælle og guide andre til oplevelser. Som juniorrangere er de nemlig ambassadører for Nationalpark Kongernes Nordsjælland med inspiration fra USA, hvor man også har junior rangers i tilknytning til nationalparker. Dermed er uddannelsen for unge i alle de fem kommuner, der har tilknytning til nationalparken.

- Det står også i arbejsplanen for nationalparken, at der skal opbygges et juniorranger-korps. Det har man erfaring med i USA, hvor man tilbage i 1930 lavede disse juniorranger-korps. Jeg har også selv besøgt Everglades Nationalpark, fortæller Niels Henriksen, der som 75-årig fortsat er i fuld vigør og arbejder 70 timer om ugen.

Han oplever, at det primært er forældre, der henvender sig på deres børns vegne, og at rygtet om juniorranger-korpset allerede er ved at brede sig. Der er således fuldt hold med 17 deltagere, samt tre på venteliste til næste sæson.

- Meningen er også, at de skal få en forståelse af biodiversitet og de problemer, vi står over for. Men vi vil ikke gøre børnene forskrækkede - tværtimod vil vi se børnene, hvordan vi tackler problemerne. Vi vil engagere dem til at gøre en indsats, siger Niels Henriksen.

Undervejs i uddannelsen skal børnene blandt andet se på havdyr hos Øresundsakvariet, være med til strygning af ørreder ved Esrum Å , lære om astronomi, jagt, geologi og meget andet. Og så skal de ud at overnatte i naturen, blandt andet i Naturcenter Auderød Havn.

Det er bestyrelserne for "Fonden for Sjællandske Medier A/S DAGBLADET", "Næstved Tidende Fonden" og "Holbæks Amts Venstreblads Støttefond af 1984" der har tildelt fondsmidler til 17 ansøgere, herunder juniorranger-uddannelsen, blandt 96 indkomne ansøgninger.