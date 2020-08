Myndighederne måtte lukke den populære naturlegeplads i Tisvilde Hegn i midten af juni, da der ligesom sidste sommer og efterår blev konstateret høj forekomst af flåter med det farlige TBE-virus. Foto: Allan Nørregaard.

Naturlegepladsens skæbne afgøres først til efteråret

Gribskov - 03. august 2020 kl. 04:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden midten af juni har naturlegepladsen i Tisvilde Hegn været lukket, da der blev konstateret høj smitterisiko for den farlige TBE-virusset ved flåtbid, der kan give hjernebetændelse.

Siden har naturlegepladsens skæbne været uvist, og det bliver den ved med at være lidt endnu.

Først til efteråret forventes det at stå klart, hvilke muligheder der er for eventuelt at flytte legepladsen - for der kan gå flere år, før TBE-virusset forsvinder fra flåterne i området igen.

- Jeg håber, at vi har resultatet af forskernes undersøgelser omkring november, og vi kan beslutte, hvad der skal ske - om der er et sted, der er mere hensigtmæssigt at flytte den til, fortæller Jens Bjerregaard, skovrider ved Naturstyrelsen Nordsjælland.

Dyr flytning

Forskere fra København Universitet og Statens Serum Institut konstaterede sidste efterår høj forekomst af flåter med virusset i en tynd stribe langs den sydøstelige del af naturlegepladsen. I juni i år påviste forskerne, at der stadig var høj smitterisiko fra striben, og derfor besluttede myndighederne at hegne legepladsen ind og lukke den.

Det ville vække glæde hos skovrider Jens Bjerregaard, hvis forskernes undersøgelser viser, at TBE-virusset er væk fra området.

- Mit drømmescenarie er selvfølgelig, at det er væk fra, hvor legepladsen ligger. Det ville være den billigste løsning. Men det er ikke sandsynligt ifølge forskerne, siger Jens Bjerregaard.

- Alternativet med at flytte den koster rigtig mange penge. For spørgsmålet er, hvor meget der kan flyttes og genbruges, fortæller han.

Alvorlig, men sjælden

TBE-virusset blev opdaget sidste år, efter der blev påvist hjernebetændelse hos tre personer, som alle formodes at være blevet smittet i eller omkring Tisvilde Hegn.

Frederiksborg Amts Avis har også bragt historien om Martina Higson, der bor i Tisvilde tæt på skoven - hun blev i maj måned smittet med TBE-virus uden at have været ved naturlegepladsen. Det udviklede sig til hjernebetændelse, og hun kaldte sygdomsforløbet for 'helvede på jord'.

Omkring 25 procent af smittede med TBE-virusset får influenza-symptomer og hos omkring 25 procent af dem udvikler det sig til hjernebetændelse.

Årelange følgevirkninger

TBE-virus kan blandt andet medføre årelange følgevirkninger som lammelse af arm, neuropsykiatriske forandringer eller indlæringsvanskeligheder.

Der findes ingen behandling mod sygdommen, men man kan blive vaccineret imod den forebyggende.

- Det er en alvorlig infektion, men sjælden, da få mennesker bliver ramt, da det er på små områder, har seniorforsker Réne Bødker tidligere udtalt.

Sandsynligheden for at få Borrelia-bakterien fra flåter er langt mere udbredt, og derfor bliver flere alvorligt syge.

TBE-virusset hos flåter har i Danmark været at finde på Bornholm siden 1950erne, men det er ikke fra Bornholm, at virusset er kommet fra til Tisvilde Hegn. Det kommer derimod fra vores skandinaviske nabolande. Virusset har altid fandtes i Stokholm-området, og det er derfra, det har bredt sig syd- og vestpå, har René Bødker tidligere fortalt i Frederiksborg Amts Avis.

Han er seniorforsker ved Institut for veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet og er en af forskerne, der undersøger niveauet af TBE-virus ved naturlegepladsen i Tisvilde. Virussen er sandsynligvis blevet transporteret via trækfugle.