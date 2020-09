Naturfotograf i Ramhuset

DR viste i foråret TV-serien 'Vilde vidunderlige Danmark' - fem programmer om Danmarks vilde dyr. Én af fotograferne bag serien var netop David Buchmann. Han har gennem mange år været naturfotograf og er desuden ansat på Ramløse skole.

Han vil berette om sit arbejde med serien, fortælle hvad det kræver for at få det rigtige billede "i kassen" og vise eksempler på billeder fra den smukke natur i nærområdet.

Tilmelding kan ske ved at indbetale 30 kroner eller 50 kroner for ikke-medlemmer via MobilePay 38006. Indbetalingen mærkes "buchmann + dit navn". Der kan også betales kontant ved indgangen.