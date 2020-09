Naturforening: Hjælp med at rydde op i Gribskovs natur

Alt for meget af danskernes affald havner i naturen, men det kan man nu hjælpe med at rydde op i ved Danmarks Naturfredningsforenings store affaldsindsamling, der i år er rykket til 19. september. Pressefoto

Affaldsindsamling 2020 blev i foråret flyttet på grund af corona-virusset, men lørdag 19. september sker det. Danmarks Naturfredningsforening (DN) og afdelingen i Gribskov opfordrer alle lokale til at deltage og gøre en indsats for at fjerne uønsket og ofte farligt affald i naturen.