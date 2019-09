Se billedserie Lykken er at mærke på en stålorm, når man er knap fire år gammel. Foto: Camilla Nissen.

Naturen kunne mærkes i Ramløse

Gribskov - 08. september 2019 kl. 16:04 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med udsigt til Arresø og duften af bål i næsen, mærker man i den grad naturen på Ramløse Lystbådehavn søndag. Naturens Dag har indtaget havnen med undertemaet Mærk Naturen - og det er der mange, der havde valgt at benytte sig af. En flok børn og voksne står og kigger interesseret på, mens et rådyr bliver parteret af Ramløse Jagtforening. Andre er i gang med at bage snobrød. Der er også en del, der har taget et gevær og forsøger at ramme lerduer. Andre igen er taget med turbåden Frederikke eller en sejlbåd fra Arresø Sejlklub på sejltur på Arresø.

- Lokalt i Gribskov er det anden gang, vi holder Naturens Dag, som ellers har været afviklet af Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet siden 2004. Vi ville gerne vise den fine natur i Gribskov også, så vi i kommunen talte med Arresø Sejlklub, og har for andet år arrangeret Naturens Dag i samarbejde med dem, siger Thomas Lindum fra Gribskov Kommunes Grejbank.

- Vi har valgt at holde arrangementet på Ramløse Lystbådehavn, fordi vi fornemmer, at stedet er en overset perle. Det er jo en port til Arresø, og dem er der ikke så mange af, for der er få steder, man kan komme ned til vandet, siger Thomas Lindum.

DN Gribskov har også taget opstilling på havnen og fortæller og instruerer interesserede gæster i, hvordan man laver insekthoteller - blandt andet til enlige bier - ved at bore huller i træstykker.

- Vi tilbyder, at man kan lave sit eget insekthotel, så man får besøg af forskellige insekter. Der mangler den slags træer med huller i skoven og i haverne, så vi håber, vi får folk til at lave sådan nogle hoteller, siger Jens Prom fra DN Gribskov.

Stålorm og musereder

Imens er hans kollega Søren Bendix ved at vise en stålorm frem, som han har fundet i sin have. Den ligner en lillebitte slange og mange børn har lyst til at røre ved den. Han viser også, at han har fundet musereder i sin have, som næsten udelukkende er lavet af plastikrester, som dyrene finder i naturen.

- Det er ikke plastik, der er blevet smidt, men det stammer fra tøj, presenninger og andre ting, der er blevet slidt af. Kilden til dette er vores levevis, siger han og peger på, at man derfor bør tænke over eksempelvis hvorfor noget tøj, man køber. Endelig gør DN Gribskov opmærksom på, at man lige nu har mulighed for at skrive under på et borgerforslag om at forbyde brugen af gift i haver.

Formålet med Naturens Dag er at få børn og børnefamilier ud i naturen og give dem inspiration til at komme mere ud hele året. Og Kristina Potter, David Buchmann og sønnerne Eigil og Alvin fra Ramløse er en af de familier, der er mødt op til Naturens Dag.

- Vi kommer selv fra Ramløse, så det er for at være en del af det lokale samfund. Vi har før boet i København og er netop flyttet hertil på grund af naturen. Så det er fedt at få tips til, hvad man kan lave i naturen, siger Kristina Potter, mens hendes kæreste og drenge er optaget af at se - og mærke - stålormen.