Naturekspert om frygt for ulykker med vilde heste: - Risikoen er meget lille

- Risikoen er meget lille: Det er nok farligere at tage sin bil og køre ud til området for at gå turen, end det er at gå turen. Erfaringer fra nationalparker og naturområder rundt omkring i Danmark, Europa og resten af verden viser, at risikoen for at komme galt af sted med de her store dyr er lille.