Gribskov skal være Naturnationalpark. Foto: Marianne Lomholdt.

Send til din ven. X Artiklen: Naturaftale til millioner: Naturnationalpark og stenrev til Gribskov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturaftale til millioner: Naturnationalpark og stenrev til Gribskov

Gribskov - 19. juni 2020 kl. 12:41 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

105 millioner kroner skal nu bruges på at skabe mere vild natur til gavn for biodiversiteten. Det er resultatet af en aftale mellem Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Og en del af disse millioner skal bruges i Gribskov Kommune, hvor én af landets to første naturnationalparker skal etableres. Den anden skal ligge i Fussingø ved Randers.

- Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder. Vi har brug for mere sammenhængende naturarealer, hvor naturen kan udvikle sig på sine egne præmisser. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi med aftalen her tager hul på Danmarks to første naturnationalparker, som skal give vildere natur herhjemme, siger miljøminister Lea Wermelin (S) på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

I de to naturnationalparker forventes vilde dyr og planter at kunne brede sig på et område på i alt cirka 1.900 hektar, når naturnationalparkerne står færdige. Etableringen af naturnationalparker var et af elementerne i forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne.

Borgmester i Gribskov, Anders Gerner Frost (Nytgribskov) glæder sig over aftalen.

- Miljøet er et centralt tema, som skal være i fokus også for de kommende generationer. Derudover vil en »vild« naturnationalpark give en yderligere dimension til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, som har en helt unik kultur- og naturhistorie. Så alt i alt vil den nye naturnationalpark være med til at gøre det endnu mere spændende at gå på opdagelse i vores kommune. Vi glæder os til at gå i gang med opgaven, siger borgmesteren og tilføjer, at det er godt nyt for alle nordsjællandske kommuner i nationalpark-samarbejdet.

Også formand for udvalget Udvikling, By og Land Pernille Søndergaard, ser frem til, at Gribskov bliver naturnationalpark.

- Her i Gribskov Kommune har vi stort fokus på, at vores kommune skal være grøn, og at vores fantastiske natur bevares. En naturnationalpark er helt i tråd med dette. Et sted, hvor skoven står helt urørt er en spændende tilføjelse - både for de mange, der bruger vores natur til aktiviteter - og ikke mindst til vores lokale skoler og daginstitutioner, som vil kunne bruge det i undervisningen af vores børn, siger formanden.

Parken i Gribskov skal rumme et stort afvekslende løvskovs-domineret skovlandskab med små og store lysåbne og våde naturområder. Der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, som kan bidrage til at holde naturen lysåben. Samtidig skal der skabes overgangszoner, der giver gode betingelser for en række sjældne dyr og planter. Parken bliver på omkring 1.100 hektar. Her afsættes 10 millioner kroner. Desuden findes der yderligere 7 millioner kroner til parken gennem EU LIFE-midler og puljen til urørt skov. Midlerne bruges til at forberede etableringen af naturnationalparken.

Stenrev i Gilleleje

Ud over de to naturnationalparker, er der blandt andet afsat 10 millioner kroner til stenrev i havet. Et af disse stenrev skal etableres i Gilleleje. Det glæder Trine Torp, folketingsmedlem for SF i Nordsjælland. Revene er gennem årene blevet fisket op for at blive brugt som byggemateriale i blandt andet Københavns havn.

- Vi skal have lagt mange flere stenrev tilbage, for det har haft store naturmæssige konsekvenser både for livet i havet og langs kysterne, at de blev fjernet. Det er godt, at vi lægger nye rev i Roskilde Fjord og ved Gilleleje, men jeg presser stadig på for at blandt andet også Hunderevet ved Hundested bliver genetableret, siger Trine Torp.

Stenrev giver gode vilkår for makroalger, der kan danne tætte tangskove på stenrevene. På større dybder, hvor lyset ikke tillader vækst af makroalger, kan polypdyr som for eksempel dødningehåndskoral og søanemone dominere stenrevene. Stenrev udgør vigtig levesteder for mange dyregrupper, herunder fisk, og er derfor vigtige for havbundens biodiversitet.