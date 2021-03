Nationalpark søger partnere

Nu kan du blive partner med Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Gribskov - 23. marts 2021 kl. 10:48 Kontakt redaktionen

Nyt partnerskabsprogram skal skabe synlighed omkring Nationalpark Kongernes Nordsjælland til glæde for lokale og besøgende - og for partnerne selv.

"Forestil dig en tur ud i det grønne med hestevogn, en koldt glas nationalpark-øl, glamping i skovbrynet eller en sanketur efter vilde spiselige urter. Det bliver måske også en mulighed fremover at købe produkter fra nationalparken eller komme på tur med en nationalparkpartner. Nationalpark Kongernes Nordsjælland søsætter nemlig et partnerskabsprogram for producenter, iværksættere, virksomheder, foreninger med flere, der gerne vil være med til at synliggøre nationalparken overfor lokale og besøgende," skriver nationalparken i en pressemeddelelse.

"Med vores nye partnerskabsprogram vil vi gerne binde lokale producenter, iværksættere, virksomheder og foreninger tættere sammen i et nyt fællesskab med nationalparken som vært. Vi vil blandt andet tilbyde kurser, netværk og muligheden for at bruge nationalparkens logo mod, at vores medlemmer udbyder ydelser, oplevelser og lokale produkter af en høj kvalitet og med en klar forbindelse til nationalparken og dens formål," siger Carl Frederik Bruun, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

De fleste forbinder en nationalpark med natur, men de danske nationalparker skal også understøtte udviklingen af lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv - selvfølgelig med respekt for naturen, landskabet og kulturarven, skriver nationalparken videre i deres pressemeddelelse.

Med partnerskabsprogrammet vil der blive skabt en række lokale ambassadører, der er med til at gøre nationalparken synlig over for lokale og besøgende, og som kan vise vej til naturperler og kulturskatte og fortælle, hvordan man bør færdes i naturen.

Der er flere oplysninger om partnerskabsprogrammet på nationalparkens hjemmeside. Partnerskabsprogrammet er gratis. Jk