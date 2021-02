Nærpoliti rykker nærmere

- Nordsjællands Politi er ved at finde ud af - ud fra en faglig vurdering - hvor det er mest hensigtsmæssigt at anbringe stationen. Men formodningen er, at det bliver Helsinge. Derefter skal bygningsstyrelsen se på mulige lokationer. Og her vil jeg klart pege på tinghuset ved gadekæret, siger borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov).