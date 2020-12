Se billedserie Med den nye politiaftale får Gribskov en nærpolitistation. Et element i aftalen er, at politiet skal rykke ud med det samme, hvis der er anmeldelser om narkosalg på og omkring skoler. Billedet her er dog fra stationen i Helsinge. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nærpoliti på vej: Skal slå ned på narkosalg ved skoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nærpoliti på vej: Skal slå ned på narkosalg ved skoler

Gribskov - 25. december 2020 kl. 08:24 Af Camilla Nissen og Anna Tørnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Med lokalt politi til stede i Gribskov Kommune kan der sættes ekstra ind på forebyggelse, herunder ungdomskriminalitet og salg af stoffer. Det er, hvad borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) fremhæver som den helt store fordel ved at etablere en nærpolitistation.

- Vi får en kæmpe opgradering i hele forebyggelsen med tidlig indsats og særligt med et kæmpe fokus på ungeområdet, siger Anders Gerner Frost.

Borgmesteren peger på, at forebyggelsen og den tidlige indsats får langt bedre vilkår med en lokal politistation, fordi politiet kan gribe hurtigt ind over for narkohandel blandt unge, der er en udfordring i Gribskov.

- Vi kan bare se, at hvis vi skal lykkes med at ændre kurven på ungdomskriminalitet og undgå yderligere grupperinger af bander, så er det vigtigt med en tidlig indsats, siger Anders Gerner Frost, der også fremhæver, at hele fem årsværk flytter ind på den nye politistation.

- Det kan godt være, den ny politistation ikke kan holde døgnåbent, og at der ikke umiddelbart vil ske ændringer på responstiden, fordi politiet stadig vil være udkørende fra Hillerød. Men det er hele fem årsværk, der bliver brugt her. Da politiet for halvandet år siden indførte områdebetjente, var det en styrkelse - og i stedet for at have vores områdebetjent Thomas 70 procent, får vi ham nu 100 procent - og så endda fem gange, siger han.

Rykke hurtigt ud Aftalen indebærer konkret en politigaranti i sager om narkotikasalg ved skoler, lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

- I det, vi kalder den nye politigaranti, som er en del af aftalen, er der særlig opmærksomhed på narkosalg ved skoler. Vi siger simpelthen, at der, hvor børn og unge færdes, der skal politiet rykke ud med det samme, hvis der er anmeldelser om narkosalg på og omkring skoler. Og hvis der skulle foregå narkosalg, så skal politiet kontakte skolens ledelse og kommunens SSP-medarbejdere og indgå aftaler om det fremtidige samarbejde. Her vil de nye nærpolitistationer også spille en aktiv rolle, siger han.

Borgmesteren betragter aftalen som en helt ny retning for politiets arbejde.

- Det nye i det her er, at der er sat en hel ny kurs. Vi har set politireformer med mere og mere centralisering. Det er en helt ny vej, vi nu går med den her aftale. Det vil jeg særligt rose justitsministeren for. Jeg ved, at det er noget, han brænder for, efter at have været i tæt dialog med ham undervejs, siger han og peger blandt andet på, at han har været på besøg i Gribskov tre gange undervejs.

- Lokal viden guld værd Anders Gerner Frost vil nu tage fat i udvalgsformændene for unge og børn, henholdsvis Mikkel Andersen (S) og Natasha Stenbo Enetoft (V) til en drøftelse om, hvad der er særligt vigtigt at byde ind med, når politiet rykker ind i Gribskov.

- Den store fordel får vi på forebyggelsesområdet. For vi ved bare, at den lokale viden, man kan få med en lokal politistation, er meget værd. Det kan vi se på samarbejdet med vores områdebetjent. Den viden, han har fået på kort tid, er guld værd, for han har et godt overblik over skolerne, og hvor der foregår salg af stoffer. Det er en kæmpe fordel, siger Anders Gerner Frost.

Derudover forventer borgmesteren, at det bliver nemmere for borgerne at komme hurtigt til politiet - og at man kan komme ned på den lokale station, hvis man eksempelvis har haft indbrud.

Den del fremhæver Brian Lyck Jørgensen, byrådsmedlem (DF):

- Gribskov er hårdt ramt når det gælder indbrud, særligt i sommerhusene, samt problemer med narkosalg. 450 flere betjente over de næste 3 år vil gøre politiet mere synligt, det har vi også en tro på vil ske her i Gribskov, lyder det i et indlæg.

Placering ikke fastlagt Anders Gerner Frost har tidligere sagt, at han ville stille Tinghuset til rådighed for politiet. Det er dog endnu ikke afgjort, hvor nærpolitistationen skal placeres.

- Jeg vil forsigtigt sige, at Tinghuset er lige til at flytte ind i. Det er let at komme til og fra, og ud og ind af kommunen. Men det vigtige er, at valget er landet på Gribskov. Justitsministeren har en strategi for det her, og hvad det præcis indebærer. Men mon ikke Tinghuset er et godt bud, siger han.