Nærpoliti i Gribskov: Her får betjentene base

I dag blev det så offentliggjort, at stationen i Gribskov får til huse i Helsinges gamle tinghus, der ligger centralt i byen lige over for Helsinges gadekær.

- Hvis man ser objektivt på det, er Helsinge den bedste placering i området, fordi det løser nogle af politiets udfordringer med afstande i området. Helsinge ligger centralt, hvor det er let at komme på tværs af den del af Nordsjælland. Det betyder også noget, at der på skoler i området foregår salg af euforiserende stoffer, og det bliver lettere for politiet at lave en forebyggende indsats og være til stede, når der er en nærpolitistation i området, siger folketingsmedlem Kristian Hegaard. Som retsordfører for Radikale Venstre var han med til at forhandle aftalen om nærpolitistationer.