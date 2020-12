Der er grund til at sætte hårdt ind på forebyggelse, lyder det fra Anders Gerner Frost. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Nærpoliti får vigtig opgave: - Det er en kæmpe opgradering

Gribskov - 16. december 2020 kl. 12:45 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Med lokalt politi til stede i Gribskov Kommune, kan der sættes ekstra ind på forebyggelse, herunder ungdomskriminalitet og salg af stoffer. Det er, hvad borgmester Anders Gerner Frost fremhæver som den helt store fordel ved at etablere en nærpolitistation.

- Det kan godt være, den ny politistation ikke kan holde døgnåbent, og at der ikke umiddelbart vil ske ændringer på responstiden, fordi politiet stadig vil være udkørende fra Hillerød. Men det er hele fem årsværk, der bliver brugt her. Da politiet for halvandet år siden indførte områdebetjente, var det en styrkelse - og i stedet for at have vores områdebetjent Thomas 70 procent, får vi ham nu 100 procent - og så endda fem gange. Vi får en kæmpe opgradering i hele forebyggelsen med tidlig indsats og særlig med et kæmpe fokus fra vores side på ungeområdet, siger Anders Gerner Frost.

Han peger på, at forebyggelsen og den tidlige indsats får langt bedre vilkår med en lokal politistation. Der står blandt andet følgende i aftalen: »Aftaleparterne er enige om, at der indføres en politigaranti i sager om narkotikasalg i eller omkring skoler (grundskoler og ungdomsuddannelser), hvor børn og unge færdes, således at politiet skal rykke ud med det samme, hvis der i forbindelse med en anmeldelse om narkotikasalg på eller omkring skoler vurderes at være tale om åbenlyst narkotikasalg.« Det fremgår også af aftalen, at politiet skal kontakte skolens ledelse og kommunens SSP-medarbejdere og indgå aftaler om fremtidige indsatser, hvis narkosælgerne ikke er tilstede, når politiet ankommer - med henblik på at forebygge, at sårbare unge fristes til at købe narko i området omkring skolen. Derudover skal politiet gennemføre målrettede indsatser i form af patruljering omkring skoler, hvor der er sket anmeldelser - herunder ved brug af narkotikahunde - »for om muligt at pågribe gerningsmændene eller monitorere og vedvarende stresse narkotikasælgere til at opgive deres aktiviteter på de pågældende lokationer.«

- Vi kan bare se, at hvis vi skal lykkes med at ændre kurven på ungdomskriminalitet og undgå yderligere grupperinger af bander, så er det vigtigt med en tidlig indsats på hele SP-delen - hvis det lykkes, er det en styrkelse, siger Anders Gerner Frost.

- Det nye i det her er, at der er sat en hel ny kurs. Vi har set politireformer med mere og mere centralisering. Det er en helt ny vej, vi nu går med den her aftale. Det vil jeg særligt rose justitsministeren for. Jeg ved, at det er noget, han brænder for, efter at have været i tæt dialog med ham undervejs, siger han og peger blandt andet på, at han har været på besøg i Gribskov tre gange undervejs.

Anders Gerner Frost vil nu tage fat i udvalgsformændene for unge og børn, henholdsvis Mikkel Andersen (S) og Natasha Stenbo Enetoft (V) til en drøftelse om, hvad der er særligt vigtigt at byde ind med, når politiet rykker ind i Gribskov.