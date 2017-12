Se billedserie Skaterbanen kommer til at ligge tæt på nogle af kvarterets beboere. Foto: Karl Erik Frederiksen

Naboer siger nej til ungdomshus

Gribskov - 13. december 2017 kl. 09:24 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal holdes borgermøde, inden en gammel børnehave kan omdannes til ungdomshus. På baggrund af de mange kommentarer. der er indkommet under en nabohøring, ønsker Gribskovs afgående byråds plan-og miljøudvalg ikke at komme med den endelige stillingtagen til, om den nu lukkede Kongensgave Børnehave i Helsinge kan omdannes til nyt ungdomshus, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Beslutningen nærmer sig ellers en hastesag. Helsinge nuværende ungdomshus, der ligger på Møllebakken midt i byen, skal nemlig vige pladsen inden sommer, når byggeriet af 170 nye boliger på Møllebakken går i gang.

Børnehaven lukkede for knap to år siden. Huset er beliggende 100 meter fra Stationspladsen i Helsinge. På hærværket ses tydeligt, at ejendommen ofte har haft ubudne gæster, lige som stedet også har været benyttet som handelsplads af pushere.

I følge det forslag, som nu har været i høring i lokalområdet, er det ikke kun Ungdomshuset, der ønskes flyttet til stedet. Flytningen gælder også den skaterbane, som ligger på Møllebakken ved siden af ungdomshuset, og som typisk benyttes af et lidt yngre klientel end brugerne af ungdomshuset. Det er også meningen, at der i huset også skal etableres faste arbejdspladser for kommunens SSP-medarbejdere.

Da forslaget var udsendt i høring til de nærmeste naboer på Kongensghavevej, Østergade og Bøgevej indkom der kun negative kommentarer.

- Det er tydeligt, at der ikke er stemning for at få et ungdomshus og en skaterbane som nabo. Der er kommet så mange relevante synspunkter, at vi ikke vil komme med en indstilling nu. Vi foreslår, at der i januar holdes et offentligt borgermøde, inden der sker mere, siger formanden for plan- og miljøudvalget Jesper Behrensdorff (K).

Naboerne frygter blandt andet støjen fra skaterbanen og aktiviteterne i og uden for ungdomshuset. Der udtrykkes også frygt for kriminalitet, narkohandel o.l., som kan skabe utryghed. Et par af kommentarerne er unbderskerevet af boerne på omkring 40 adresser i kvarteret.

I en udtalelse fra en af områdets beboere hedder det blandt andet:

»Hvad sker der lige? Havde I virkelig tænkt at lave ungdomshus og skatebane i nummer 93? Se dog fremad. Der handles narko på stationen. Hvem tror I er nemme at lokke? Selvfølgelig de unge mennesker på vej til Skatebanen. ...«