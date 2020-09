Nabo om kæmpesommerhus: "Det er en fabrik"

Fra ishuset og parkeringspladsen ved Heatherhill går en lille hulvej ind i området. Grusvejen er den eneste adgangsvej til tre sommerhuse i nummer 2, 4 og 6. For enden af vejen ligger så Svanemosen 8, det nedlagte vandværk.

I nummer 6 bor tv-journalist Adrian Hughes og hans mand Verner Kristiansen. De er alvorligt bekymrede for planerne om at ombygge vandværket på nabogrunden til et stort sommerhus, og de har derfor protesteret til kommunen:

- Hvem ønsker et privat sommerhus med syv værelser, to køkkener og syv badeværelser som nabo? Det er simpelt hen ikke et privat sommerhus, så jeg er selvfølgelig megabekymret for udnyttelsen af vandværket. Vi har ikke hørt om andet end problemer med megasommerhusene i Asserbo, hvor de stakkels naboer bliver plaget af høj musik døgnet rundt, siger Adrian Hughes.