Når vi løfter i flok

Modelfoto: Adobe Stock Foto: Eric Isselée/Eric Isselée - stock.adobe.com

Gribskov - 12. december 2020 kl. 16:28 Af Frederikke Brandt, Gribskov Gymnasium Kontakt redaktionen

Vores chihuahua forsvandt - og beviste værdien af fællesskabet Søndag eftermiddag den 22. december (sidste år, red.) hænder enhver dyreejers værste mareridt for min familie.

Vores lille chihuahua, Coco, løber hjemmefra og efter at have kørt op og ned ad samtlige veje i Græsted, må vi indse, at der ikke er meget andet at stille op end at lægge et efterlysningsopslag op på facebookgruppen "Vores Græsted".

Vi har aldrig været aktive i gruppen førhen og har derfor ikke kendskab til gruppemedlemmernes hjælpevillighed eller mangel på samme. Vi nærer derfor stærke bekymringer om, at vi aldrig skal se vores lille pelsdyr igen, og optimismen er på daværende tidspunkt ikke ligefrem på sit højeste.

En uventet drejning Det er sågar min fødselsdag denne søndag, så mens mine forældre fortsat er ude for at lede, må min søster og jeg sidde hjemme og konversere med gæsterne på trods af hele episoden, som selvfølgelig præger stemningen og lægger sig som en tung sky over hele selskabet.

Før vi ved af det, tager episoden dog en uventet drejning, og vores opslag får en hulens masse opmærksomhed fra lokalbefolkningen.

Flere lægger opslag op med at have set en lyshåret hund et sted i byen, og der bliver tagget løs på mediet af flere af byens borgere, som vil sikre sig, at vi ser hinandens opslag.

En kvinde bruger tid på at lave en ny og mere iøjnefaldende beskrivelse til vores opslag, og to andre kvinder tilbyder sågar at køre ud for at hjælpe med at lede.

Det lykkes til sidst at finde Coco, som minsandten var løbet hele vejen til Valby ved Helsinge.

Hjælpsomhed Hvis det ikke var, fordi nogle havde set ham i det område og var aktive og havde henvendt sig til os på gruppen, havde vi skam aldrig fundet vores elskede vovhund.

Det var så sandelig en presset aften, som til vores store overraskelse skulle vise sig at munde ud i en overvældende glæde samt en opdagelse af den hjælpsomhed og solidaritet, som vi lever side om side med her i Gribskov Kommune.

Denne hændelse fik mig til at få øjnene op for vigtigheden af et solidt sammenhold blandt lokalbefolkningen.

Et lokalt fælleskab med samarbejde på tværs af husstande må være grundlæggende for god trivsel i en kommune. Samhørighedsfølelsen er afgørende for en mere gnidningsfri hverdag, såvel som det er afgørende for noget så sensitivt som vores følelser.

Når vi føler, at vi er en del af noget, og at vi gør nytte for andre, så er vi også mere tilbøjelige til at være endnu bedre versioner af os selv og blive endnu mere hjælpsomme.

Fakta Hvordan ser unge på verden - og på livet i Gribskov?

I samarbejde med Gribskov Gymnasium har Ugeposten udskrevet en artikelkonkurrence.

Denne artikel er en af besvarelserne. Taknemmelig Jeg kunne ikke være mere taknemmelig for den opmærksomhed, hjælp og opbakning, vi fik den dag, og jeg havde aldrig turdet regne med, at mennesker, som jeg i realiteten ikke deler andet end postnummer med, var så behjælpelige og solidariske, når det kom til stykket.

At slå et slag for fællesskabet og at hjælpe sine medmennesker har aldrig været til skade for nogen og må derimod kun kunne gøre underværker. Store som små. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over nogens prioriteringer her i livet, men jeg kan understrege, hvor stor en forskel den 22. december gjorde for mig og mit syn på et lokalt fælleskabs relevans.