Mystisk uheld: Airbag udløst og katastrofeblink tændt - men der var ingen i bilen

Klokken 23.09 mandag anmeldte en borger, at en bil var kørt galt på Pårupvej, der ligger mellem Græsted og Gilleleje. Men der var ingen at finde i bilen, selvom både airbag var udløst og katastrofeblink var tændt.

En politipatrulje kørte til stedet og kunne konstatere, at bilen var kørt ind i et el-skab, der derfor var blevet ødelagt.

Politiet forsøgte efterfølgende at få kontakt til bilens ejer for at få fastlagt, hvad der nærmere er sket under uheldet.