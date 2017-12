Se billedserie En lysmast i Gilleleje er væltet i vinden - men først var den blevet skåret halvejs over. Foto: Gribskov Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Mystisk hærværk får lysmast til at vælte i blæsten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mystisk hærværk får lysmast til at vælte i blæsten

Gribskov - 07. december 2017 kl. 07:08 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da en ansat ved Gribskov Kommune onsdag morgen fandt en væltet lysmast i Gilleleje var teorien først, at den var bukket under for kraftig blæst.

En nærmere inspektion af lygtepælen viste imidlertid, at lygtepælen var blev svækket af hærværk inden den blev taget af vinden.

I metalkonstruktionen hvor lysmasten er væltet ses et lige snit, som får Gribskov Kommune til at vurdere, at lysmasten er blevet skåret halvvejs over med enten en nedstryger eller en vinkelsliber.

Masten er lavet i metal, men er hul indeni, og her løber der strømførende kabler, som gør det til et farligt foretagende at skære i masten.

Det er uklar hvornår hærværket mere præcist er blevet begået, hvem der står bag, og hvilket formål hærværket eventuelt er blevet begået med.

Da vinden gjorde hærværksmandens arbejde færdig og masten væltede omkuld, var der ingen, som kom til skade.