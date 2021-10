I alt har 18 elever fra den nu lukkede kostskole i Smidstrup rejst et erstatningskrav mod en kommunal myndighed og to statslige for ikke at have grebet ind og forhindret krænkelser af dem. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Myndigheder afkrævet erstatning af kostskoleelever: Har brug for mere tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Myndigheder afkrævet erstatning af kostskoleelever: Har brug for mere tid

Gribskov - 08. oktober 2021 kl. 17:01 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

For 14 dage siden rejste advokat Mads Pramming et erstatningskrav på vegne af 18 tidligere elever fra kostskolen Havregården. Kostskolen, som lå i Smidstrup, måtte lukke efter det kom frem, at børnene over en årrække var blevet svigtet.

Nu har de tre myndigheder, som kravet er blevet rejst imod, udbedt sig mere tid, ifølge Mads Pramming.

- De er vendt tilbage og har sagt, at de har brug for mere tid. Det var nok forventet, for det er tre myndigheder, der skal finde ud, om de skal betale, og hvem der skal betale, siger han.

Der er tale om Socialtilsyn Hovedstaden, Arbejdstilsynet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som alle førte tilsyn med kostskolen.

- Vi har forståelse for, at de ikke kan nå at svare inden for den frist, vi har sat, selvom vi har et ønske om at få et hurtigt svar, så vi kan komme videre. De har meddelt os, at de holder møde i næste uge, og så går vi ud fra, at vi hører noget efter det. Hvis ikke, sætter vi en ny, kort frist, siger Mads Pramming.

Kristina Vang, konstitueret tilsynschef hos Socialtilsyn Hovedstaden, bekræfter at have modtaget erstatningskravet, som er overdraget til en advokat, men hun ønsker ikke at udtale sig yderligere om sagen.

Da det kom frem, at tidligere elever ville kræve erstatning fra myndighederne, lød det fra Socialtilsyn Hovedstaden til DR, at tilsynet har ført de tilsyn, som de er forpligtet til efter loven. Fra Arbejdstilsynet lød det, at de havde fokus på arbejdsmiljøet, og i første omgang ikke vurderede, at eleverne havde det så dårligt, at de skulle indberette det.

Sidste efterår kom det frem, at der blandt børnene, der boede på Havregården fandt seksuelle overgreb, vold, stofmisbrug og selvmordsforsøg sted over flere år, inden socialtilsynet opdagede det og skærpede tilsynet med skolen i 2019. Arbejdstilsynet havde inden da givet flere påbud til skolen uden at orientere socialtilsynet, mens STUK ikke foretog et tilsyn efter at være blevet kontaktet af Socialtilsynet med deres bekymring - bl.a. angående ledelsen - i slutningen af 2019.

Kravet lyder på 300.000 kroner til hver elev og er rejst efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 3 - som staten er bundet af - hvor det blandt andet lyder, at ingen må underkastes umenneskelig eller nedværdigende behandling.

Mere specifikt rejses kravet, fordi de to tilsyn og styrelsen ikke har grebet ind og forhindret krænkelser af dem, mens de var elever på Havregården, fremgår det af erstatningskravet.

I en politisk aftale fra foråret fremgår det, at Socialtilsynet og samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder skal styrkes, bl.a. på baggrund af sagen om Havregården. I aftalen fremgår det også, at kostskoler får skærpet deres oplysningspligt. Det udmøntes i et lovforslag, der forventes fremsat til efteråret.