Musiker vil sprede glæde på plejehjem

- Os, der bor hjemme, har det meget bedre end dem på plejehjemmene, fordi vi trods alt selv kan gå lidt udenfor en gang imellem. På plejehjemmene har de ikke så mange muligheder. De må blive indenfor i deres lejligheder, og de får ikke længere besøg af deres børn og børnebørn. Hvis jeg kan være med til at give dem lidt andet at tænke på føler jeg, at også jeg har været med til at gøre noget for andre, siger Finn Cæsar, som blandt andet er kendt fra torvedagene i Gilleleje, hvor har underholder med sit keyboard.