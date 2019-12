Musik i Lejet udsolgt på rekordtid

Det er ikke første år, at arrangørerne bliver overvældet over den store efterspørgsel. De sidste to år er festivalbilletterne blevet revet væk i løbet af få minutter efter billetsalgsstart. Opbakningen er mindst lige så stor til Musik i Lejets lokale billetsalg i Tisvildeleje, hvor alle fra lokalområdet havde mulighed for at købe partoutbilletter udenom onlinesalget. Over 1.000 personer stod i kø - de første fra kl. 23 dagen før. Nogle var glade for at sikre to billetter, mens andre gik sure hjem efter at have stået forgæves i kø.