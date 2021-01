Musik i Lejet forventer, at et vaccinepas vil gøre det muligt at afvikle festivalen Musik i Lejet som planlagt. Foto: Allan Nørregaard.

Musik i Lejet tror på en normal festival i år - af én særlig grund

Gribskov - 11. januar 2021 kl. 18:20 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Musik i Lejet i Tisvildeleje, som har mere end 10.000 deltagere, har høje forventninger til årets udgave af festivalen, som gennemføres den 22. - 24. juli 2021. Det er nyheden om et »vaccine-pas,« der giver optimisme hos de danske festivaler.

- Vi er kommet endnu et stort skridt tættere på at kunne afholde festival til sommer. Covid-19 bliver sandsynligvis en del af virkeligheden et stykke tid endnu, derfor er vaccinepasset et afgørende værktøj i arbejdet for at skabe sikre rammer på landets sommerfestivaler i 2021, herunder Musik i Lejet, siger Musik i Lejets formand, Peter Maarbjerg, i en pressemeddelelse.

Lige nu arbejder Sundheds- og Ældreministeriet på det såkaldte vaccinepas, som dokumenterer, at man er blevet vaccineret. Vaccinepasset kan dermed være fundament for at deltage i festivaler, hoppe på et fly eller andre arrangementer. I takt med at flere og flere vaccineres, vil det være afgørende at kunne fremvise dokumentation, så der inden for områder, hvor der er mange mennesker til stede, kan skabes størst mulig sikkerhed og undgås smittespredning. Og dermed bliver det også et stort skridt i retning af at kunne normalisere betingelserne for at kunne afholde arrangementer og forsamlinger, lyder det fra Musik i Lejet.

- Vaccinen er jo et kæmpe fremskridt for vores festival-forberedelser. Samtidig er vaccinepasset med til at give os en tro på at forholdene på festivalen, bliver med de samme gode og trygge rammer, som vi kender fra tidligere år. Samme tidspunkt, samme antal deltagere. Det har længe været vores fokus at kigge på restriktioner holdt op imod, hvilken oplevelse vi i sidste ende ville kunne give vores trofaste Musik i Lejet-deltagere. Og med vaccinen og vaccinepasset er vi fortrøstningsfulde i at kunne levere en festival på højde og drøjde med årene før Covid-19. Det bliver en fantastisk festival som man kan glæde sig til at opleve, siger Peter Maarbjerg.

Han forventer dog fortsat, at der vil være krav til hygiejne og andet, der skal overholdes.

- Det er klart, at der vil være en række krav, som der skal overholdes. Der er stadig lang tid til festivalen, så vi er helt parate til at efterleve gældende krav til hygiejne og eventuel afstand. Gæsternes sikkerhed har førsteprioritet. Lige nu er vi blot meget optimistiske i forhold til en planmæssig afvikling af Musik i Lejet med udsigten til, at vaccinen udbredes og vaccinepasset tages i brug, siger festivalens formand.

Festivalernes brancheorganisation Dansk Lives sekretariatschef, Esben Marcher, mener også vaccinationspas bliver centralt for at kunne afvikle festivaler til sommer:

- Jeg tror, mange festivaler vil kunne bruge det, fordi det kan være med til at sikre, at der ikke sker smitteudbrud under gennemførelsen.