Det bliver ikke helt som det plejer, men folkene bag Musik i Lejet er glade for, at det med Sommersol bliver muligt at nyde livemusik i strandkanten. Foto: Allan Nørregaard

Musik i Lejet præsenterer Sommersol

Gribskov - 08. juni 2021 kl. 13:30 Af Nicklas Skyum Clausen Kontakt redaktionen

Musik i Lejet måtte skuffe mange, da det først i maj stod klart, at fortsatte coronarestriktioner ville gøre det umuligt at afholde årets festival som tiltænkt.

Lige som en lang række andre danske festivaler måtte den for længst udsolgte festival derfor trække stikket for 2021-udgaven med henvisning til, at sommerens restriktioner ville gøre det umuligt at gennemføre en festival lignende det tiltænkte.

Nu er folkene bag festivalen dog ude med et gedigent plaster på såret. Under navnet Sommersol inviteres der på fire dage med fadøl, god mad og koncerter med store danske navne ved stranden i Tisvildeleje.

Koncerterne afholdes på festivalens vante datoer i uge 29, men Sommersol er udvidet med en enkelt dag i forhold til tredages festivalen Musik i Lejet og starter allerede onsdag den 21. juli. Sidste koncert er lørdag den 24. juli.

- Vi er stolte over, at vi på så kort tid har kunnet præsentere så omfattende et program, og at vi kan komme til at lave noget for en masse mennesker, der i lang tid ikke har haft mulighed for at kunne ses og opleve noget kultur sammen, siger Andreas Grauengaard, festivalleder og medstifter af Musik i Lejet.

Hver koncertdag kan huse 1500 gæster, der inddeles i zoner á 500 stående gæster på parkeringspladsen ved stranden i Tisvildeleje.

Musik i Lejet understreger, at man løbende holder sig opdateret og følger myndighedernes anbefalinger vedrørende Covid-19-situationen, så gæster, artister og personale kan få en tryg og sikker koncertoplevelse.

- De første udmeldinger om restriktioner var noget, vi ikke kunne leve op til. Men nu er der kommet nogle lempelser, der gør, at vi, efter at have gentænkt, godt kan præsentere noget. Vi glæder os til, at det får luft under vingerne - og vi håber, folk tager godt imod det, siger Andreas Grauengaard.

Store danske navne Musikprogrammet til Sommersol er en rent dansk omgang, og der er både fremadstormende artister som Emil Lange og Dopha på programmet, og hitmaskiner fra de senere år som Nicklas Sahl, Scarlet Pleasure, Kesi og Phlake.

Både Anne Linnet, Lord Siva, Tessa og Jung, der tidligere var blevet offentliggjort som en del af Musik i Lejets musikprogram for 2021, er ligeledes på plakaten.

- Det man kan opleve er en lang række af de førende danske artister, samt nogle af de upcoming-navne, som vi på Musik i Lejet også altid har været kendt for at præsentere, siger Andreas Grauengaard og fortsætter:

- Vi er især glade for, at det endelig er lykkes os at kunne præsentere Tessa, efter hun også har været på programmet til de aflyste festivaler i år og sidste år.

Billetterne til Sommersol sættes til salg onsdag klokken 12. De koster 495 kroner plus gebyr for en dagsbillet til hver af de fire dage. Det fulde musikprogram kan ses på Musik i Lejets hjemmeside, www.musikilejet.dk.