Musik i Lejet annoncerer fire bookinger til 2021. Foto: Frederik Valdemar Kjeldgaard.

Musik i Lejet dedikeres til danske artister

Gribskov - 13. oktober 2020 kl. 04:02 Kontakt redaktionen

Musik i Lejet er nu klar til at annoncere de første fire bookinger til 2021, nemlig disse fire danske navne: Tessa, Calby, Benjamin Hav, Lord Siva. For mens festivalen i 2020 blev aflyst som så meget andet på grund af coronavirus, er festivalens arrangører optimistiske, hvad angår næste års festival.

Og nu melder festivalen altså ud, at fire danske navne er booket - og disse bookinger er et udtryk for et bevidst valg om at dedikere 2021 programmet til danske artister, lyder det fra festivalens formand, Peter Maarbjerg.

- Vi er alle sammen i samme båd: Alle savner at samles om kulturen. Alle danske festivaler har været aflyst, og danske artister har ikke været ude at give reelle koncerter i meget lang tid nu. Derfor har været naturligt for os at være solidariske med de danske musikere. Vi hylder den danske musik, der mere end nogensinde har brug for scener til at nå deres publikum, fortæller Peter Maarbjerg.

- Så vi vil gerne give lidt igen og bidrage til, at livemusikken overlever. I dag tjener musikere penge på livemusikken. Det er ikke som i gamle dage, hvor man tjente sine penge på at udgive en plade. Så derfor gør vi, hvad vi kan, for at stille den platform, vi har, til rådighed for, at danske musikere, som har haft det svært i hele 2020, får en mulighed for at stå på scenen næste år, uddyber Peter Maarbjerg.

Især danske kunstnere Når festivalen har meddelt, at den vil dedikere 2021-udgaven til danske musikere, betyder det konkret, at festivalen så vidt muligt vil fylde programmet med danskere kunstnere.

- Det vil langt overvejende være danske kunstnere. Vi vil fylde så meget som muligt af programmet med danskere kunstnere. Når jeg siger det på den måde, er det fordi, at vi har 42 koncerter i løbet af en festival, og det er alligevel nogle stykker. Noget, vi også overvejer at prøve, er at give nogle yngre og uprøvede bands mulighed for at spille på den store scene, siger han.

Når man giver de mere uprøvede bands en chance, er det også et forsøg på at holde »fødekæden« ved lige.

- Vi vil gerne sørge for at fødekæden af musikere forbliver intakt, for hvis de ikke har noget at lave i et helt år, er der også nogen, der måske begynder at tænke på, om de har truffet det rigtige valgt, når de har valgt at være musikere - og vi vil gerne have, at de bliver ved at spille musik, siger han.

Finder et format Og selvom coronavirus fortsat har tag i Danmark og begrænser større forsamlinger, er folkene bag Musik i Lejet fortrøstningsfulde og vurderer, at det i 2021 vil være muligt at afholde en festival med de retningslinjer, der vil være gældende til den tid.

- Vi ved, at vi vil afholde en festival til sommer. Men vi ved ikke under hvilke forhold og i hvilket format. Derfor går vi selvfølgelig ind i forberedelserne af 2021-udgaven af Musik i Lejet med åbne øjne og med opmærksomhed på, hvad der kommer af retningslinjer fra myndighederne. Men der er trods alt næsten ni måneder til Musik i Lejet. Meget kan ske, og vi forventer, at det er muligt at afholde begivenheder med større forsamlinger til den tid. Blandt andet fordi 2021 har mange større events i kalenderen, herunder EM i fodbold, World Pride, hvor der kan høstes værdifulde erfaringer i at håndtere større menneskemængder sikkert. Den rejse og videndeling er vi med på. Det vigtige for os er, at vi nu forbereder os bedst muligt på at afholde festival i 2021, der selvfølgelig overholder de på den tid gældende retningslinjer, siger han.

Han peger på, at man også år var til stede i sommerlandet - men i et andet format, Radio Lejet - da festivalen måtte aflyses.

- Sidste år måtte vi jo aflyse, og alligevel får vi banket en radiostation op på næsten rekord tid. Det viser, hvor hurtigt det er lykkedes os at få skabt et alternativt produkt, som vi selv i al beskedenhed synes, var en kæmpe succes. Så vi er overbevist om, at vi nok skal finde et format at gennemføre festivalen i, siger Peter Maarbjerg.

Festivalen er for længst udsolgt, da billetterne blev videreført fra 2020-salget. Under 100 billetter blev ved den lejlighed returneret.

Festivalen offentliggør løbende sit musik, mad og oplevelses-program.

Musik i Lejet løber af stablen den 22. - 24 juli næste år.