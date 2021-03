Se billedserie Bliver der fest på stranden i Tisvildeleje til sommer? Det vil festivalen Musik i Lejet gerne have et svar på nu. Foto: Lars Christiansen

Musik i Lejet: Giv os et svar

Gribskov - 12. marts 2021 kl. 14:14 Af Claus Johansen

Der er travlt hos Musik i Lejet. Årets festival er i fuld gang med at blive planlagt, og meget skal på plads. Men én ting mangler - til stor frustration for bestyrelsesformand Peter Maarbjerg: At politikerne på Christiansborg giver festivalen lov til at åbne:

- Giv os et svar. Vi har brug for en melding nu. Vi er allerede forbi den dato, hvor vi kan komme ud af året uden skrammer. Og usikkerheden fra politikerne skaber også usikkerhed hos os alle, både internt og eksternt. Det gør det svært at planlægge, siger bestyrelsesformand Peter Maarbjerg.

Han siger, at planlægningen kører løs - men at festivalen er meget tilbageholdende med at indgå aftaler:

- Vi er i fuld gang med at planlægge. Men vi er meget tilbageholdende med at indgå aftaler med kunstnere. Omkring programlægningen er vi i 'forsigtighedsmode', siger bestyrelsesformanden.

Planlægger fuld størrelse

Formanden savner derfor en afklaring her og nu:

- I stedet for at diskutere indhold og kvalitet diskuterer vi aflysningsklausuler. Problemet er, at mange leverandører er »brændt« fra 2020, hvor mange kom i klemme. Meget af deres omsætning ligger i festivaler - toiletter, hegn, telte og så videre. De tjente ingen penge, så de siger: Vi vil gerne lave en aftale - vi skal bare være sikker på, at vi får en procentdel hjem, som ikke skal refunderes ved aflysning. Men det kan vi jo ikke, for vi har ikke penge i kassen, siger Peter Maarbjerg.

Musik i Lejet planlægger med en festival i fuld størrelse:

- Vi planlægger efter en fuldskala-festival. Jeg frygter meget at få at vide, at I godt må gennemføre, men kun med eksempelvis 3000 deltagere. I en reduceret størrelse tjener vi nemlig ikke penge på de tre dage, og så kan vi ikke betale vores kreditorer. Vi har altså kun tre dage til at få det til at løbe rundt. Billetindtægterne er slet ikke nok til at få det hele til at løbe rundt, siger Peter Maarbjerg.

Han siger, at en reduceret festival er det samme som at aflyse årets festival:

- Hvis man konstaterer, at vi kan lave en begrænset størrelse, så er det i mine øjne det samme som en aflysning. Og så er der måske ikke nogen kompensationspakke, hvis vi aflyser. Det er en af de ting, jeg frygter, siger Peter Maarbjerg.

Han siger, at festivalen godt kan håndtere en situation, hvor der stadig skal tages hensyn til corona-smitte:

- Vi mener godt, at det kan lade sig gøre, også selv om man eksempelvis skal bære mundbind eller skal have en lyntest, siger Peter Maarbjerg.

- Planlæg forsigtigt

På et samråd i sidste uge gentog kulturminister Joy Mogensen (S) sit budskab om, at festivaler fortsætter med at »planlægge forsigtigt«:

- Jeg er helt opmærksom på, at dette svar på nuværende tidspunkt ikke giver fuldstændig klarhed over, hvordan og hvorledes med især de store begivenheder, da de står i en ekstraordinær vanskelig situation, sagde ministeren på samrådet.

I Folketingets spørgetid onsdag i denne uge forsøgte folketingsmedlem Mette Thiesen (Nye Borgerlige) at få et mere konkret svar fra kulturministeren på, hvad regeringen vil gøre for at hjælpe blandt andet Musik i Lejet.

- Muligheden for at kunne afvikle store arrangementer til sommer vil vi meget gerne passe på. Med vaccinerne er der lys forude. Vi ved ikke, hvornår vi er færdige med at vaccinere, så sundhedsfagligt er det svært at give retningslinjerne lige nu. Men i disse dage forhandler vi med ordførerne om, hvordan vi økonomisk kan skabe en ramme om den videre planlægning for arrangørerne, sagde kulturminister Joy Mogensen.

Mette Thiesen utilfreds

Folketingsmedlem Mette Thiesen er ikke tilfreds med kulturministerens svar:

- Jeg er overhovedet ikke tilfreds med de svar. Vi ser ind i, at vaccinerne kører, og alle danskere, der ønsker det, kan være vaccineret til sommer, når der er Musik i Lejet. Så selvfølgelig skal regeringen åbne nu. Og festivalen skal have et svar. De skal booke musikere og leverandører og står i en enorm usikkerhed. Samfundet skal åbnes igen. Ministeren skylder at give dem et svar, og hun skal gøre det nu, siger Mette Thiesen.

På etårs-dagen for nedlukningen af Danmark sagde statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag morgen i TV 2-programmet »Go'morgen Danmark«, at hun er optimistisk:

- Jeg tror på som statsminister, at det er inden for rækkevidde, at vi kan sidde igen og lytte til en koncert, og at der kommer festivaler igen, hvor vi står tæt, og at vi får et kulturliv, der lever. Det tror jeg«, siger Mette Frederiksen til TV 2.