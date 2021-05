Tag med på tur til Tibirke. Pressefoto

Museum er klar med forårstur med arkæologerne

Tag med ud i naturen og bliv klog på Danmarks historie

Gribskov - 06. maj 2021 kl. 11:00 Kontakt redaktionen

Samfundet er ved at åbne sig, og det samme er museerne. Museum Nordsjælland byder sine gæster velkommen både indendørs og udendørs, med dels en ny arkæologisk udstilling i Elværket i Hillerød under navnet "Døre til en anden virkelighed - tro og overtro i fortiden", og dels med en række forårsture ud i landskabet under titlen "En anden virkelighed i landskabet". Museet forsøger med denne turrække at kæde udstilling og forårsture sammen.

"Hvor udstillingen vil præsentere genstande og temaer, der har relation til den religiøse forestillingsverden, vil forårsturene i højere grad være knyttet til de originale steder i landskabet, hvor disse trosforestillinger er foregået. Det er forbundet med en særlig stemning og oplevelse at komme ud i landskabet og ved selvsyn tage fortidens spor i øjesyn og opleve historiens vingesus. Turene går til specifikke steder rundt om i Nordsjælland, hvor man endnu kan se og opleve elementer, som på den ene eller anden måde kan knyttes til udstillingens temaer," skriver Museum Nordsjælland i en pressemeddelelse.

Turene kan opleves selvstændigt, som en kærkommen lejlighed til at besøge steder i naturen, hvor man måske ikke selv tager forbi til hverdag, eller som et supplement til et besøg i udstillingen, som på denne måde får en introduktion. Turene er for alle, men flere af turene kræver dog, at man er habilt gående, og da det foregår udendørs, må påklædning og fodtøj afstemmes efter vejret, skriver museet.

Lørdag 8. maj klokken 14 er første tur med arkæolog og museumsinspektør Pernille Pantmann. Turen går til Tibirke.

"Få steder i landskabet kan som Oldtidsvejen i Tibirke give et direkte kig ind i jernalderen for mere end 2000 år siden. Her midt ude i mosen og midt ude i, hvad der i dag synes at være ingenting, ligger et stykke ingeniørarbejde, som man kun kan beundre. Tag med på tur til Ellemosen, med udgangspunkt fra p-pladsen ved Tibirke Kirke," skriver Museum Nordsjælland

Billetter kan købes på Billet.dk via www.museumns.dk.Jk

