Munkeruphus tæller ned til åbning

- Vi havde inderligt håbet, at vores aktuelle udstilling med Studio ThinkingHand, som ikke fik lov at åbne som planlagt d. 4. april, endelig kunne få lov til at leve. Men vi har med stor skuffelse og uden forståelse i går aftes måtte erfare, at kunstens institutioner ikke er med i næste fase af genåbningen. Dette til trods for at Finansministeriets seneste analyse viser, at kulturbranchen sammen med hotel- og restaurationsbranchen er hårdest ramt under coronakrisen, samt at Statens Serum Institut har fremhævet museer og udstillingssteder blandt steder med mindst smitterisiko, skrev hun.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her