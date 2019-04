Se billedserie Hele familien kan komme ud i naturen.

Motion i seks skove for hele familien

Gribskov - 21. april 2019 kl. 20:19 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Orienteringsløberklubben Tisvilde Hegn OK kommer nu med et tilbud, der kan give alle familier både motion og frisk luft. Tilbuddet hedder skovcup, som er i alt seks orienteringsløb for børn, unge og deres forældre i seks nordsjællandske skove. Det sidste løb er en stor finale, der holdes i Tisvilde Hegn.

Skovcuppen afvikles over seks onsdage i løbet af maj og juni er der mulighed for at tage familien med på en anderledes skovtur, når Skovcup indbyder til orienteringsløb for alle.

Der er baner på en, to, tre og fire kilometer. De korteste er for begyndere, og de lidt længere er for de mere erfarne. På alle ruter handler det om at finde posterne ved hjælp af kort og kompas. Efter hvert løb bydes på lidt at spise og drikke.

I marts arrangerede Tisvilde Hegn OK fire meget velbesøgte løb for familier. Over 180 startnumre blev udleveret til børn. Mange af dem havde taget deres familier med, som også deltog i løbene.

Man behøver ikke at have prøvet det før - og man skal heller ikke tilmelde sig. Det er bare at møde op og få en god tur i skoven. Man kan komme så mange gange, man har lyst. Alle, der gennemfører alle fire løb, får en præmie, oplyser arrangørerne.

Finalen, der holdes i Tisvilde Hegn, kan deltagerne konkurrere mod løbere på deres egen alder. De kan dog også vælge at deltage uden for konkurrencen.

De fem første løb foregår onsdage 16:30-17:45. Første gang er den 8. maj i Rude Skov i Holte. Det koster 25 kr. for et løb, men medlemmer af en orienteringsklub slipper med 15 kr.

Løbsplanen ser således ud: Søllerød 8. maj, Farum 15. maj, Værløse 22. maj, Allerød 29. maj, Stenløse 5. juni og Tisvildeleje 22. juni (finale). Der kan læses mere om mødester o.l. på www.skovcup.dk.