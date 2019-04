Man behøver ikke at medbringe drikkevarer. Der er depoter to steder i skoven. Foto: Per Buurgaard Christensen

Motion før påskefrokosten

Langfredag er det 42. gang, at Idrættens Venner i Tisvilde inviterer til påskemarch gennem Tisvilde Hegn og Troldeskoven. Deltagerne kan vælge mellem at gå enten 12, 20 eller 30 kilometer. Specielt den korte rute er velegnet for en familieudflugt, da ruten overalt går på gode og farbare stier, lyder det fra arrangørerne.

Motivet på årets diplomer og medaljer er i år Idrætshuset på Tisvilde Bygade, som er startstedet for deltagerne. Motivet er blandt andet valgt, fordi huset, som frivillige byggede i 1950'erne, måske om føje år bliver en saga blot. I øjeblikket arbejder flere kredse i Tisvilde i hærdigt på at lade huset erstatte af et stort moderne fritids- og kulturhus.

Salg af startkort finder sted i Idrætshuset, hvor alle ruter også starter. Arrangørerne forsøger at undgå gratister ved at gøre det billigt at deltage. For at få så mange som muligt kan deltage i marchen, og på den måde støtte arrangementet, kan man deltage for 20 kroner. Hvis man ønsker at få en medalje med hjem, koster det 40 kroner ekstra. Børn og unge under 15 år får både gåtur og medalje for 30 kroner.