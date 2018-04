Morten Resen og det nye kapitel

Se billedserie Tidligere tv-vært Morten Resen sagde for to år siden op på Go?Morgen Danmark. Nu har han sin egen lille virksomhed og har netop udgivet en app. Foto: Allan Nørregaard

Gribskov - 10. april 2018 kl. 07:24 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter næsten ni år som vært på »Go'Morgen Danmark« skulle der ske noget nyt for Morten Resen. Han sagde op på det populære program i efteråret 2015 og stoppede endegyldigt tre måneder senere.

Her godt to år efter har 39-årige Resen, der til dagligt bor i Helsinge, fået stablet sin egen lille virksomhed på benene, som for tre uger siden lancerede appen GoLittle, der gør det nemmere for forældre at koordinere legeaftaler for deres børn, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Men da Morten Resen stoppede på morgen-tv en februardag for to år siden, havde han faktisk ikke den fjerneste idé om, hvad der nu skulle ske fremadrettet.

- Jeg ville bare finde noget, som ville gøre mig ligeså glad, men jeg vidste ikke, hvad det skulle være. Så jeg hævede simpelthen min pension, så jeg havde noget at leve af. Jeg gik fra en enormt god løn til nul kroner på en måned, og min hustru havde også lige sagt op. Jeg havde nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at prøve og begyndte at podcaste, selvom det overhovedet ikke var det, jeg tænkte, jeg skulle leve af, fortæller Morten Resen til avisen.

Han begyndte at lave podcast om, hvordan man starter en virksomhed op- noget han ikke havde nogen som helst idé om. Podcasten var ærlig, og Resens egne tvivl og udfordringer var nogle af omdrejningspunkterne.

- Det blev en del af podcastens dna, at man ligesom kan følge det hele helt for åbent tæppe. Og lige pludselig begyndte forskellige firmaer at ringe og ville sponsorere den, siger han.

Lang vej til resultatet

Idéen til GoLittle opstod meget spontant en sommer, mens Morten Resen stadig var tilknyttet morgen-tv. Det var også inden, han vidste, at han ville sige op.

- Vi var på ferie i USA og skulle bruge en legeplads i nærheden og et godt sted at spise med børn, som ikke bare var junkfood. Det nærmeste sted var 75 kilometer væk, og vi skulle jo bruge noget tæt på. Så skrev vi bare en linje ned, hvor der stod noget med tripadvisor (rejseforslag, red.) til børnefamilier, men tænkte ellers ikke mere over det, siger Morten Resen.

Han beskriver jobbet på »Go'Morgen Danmark« som verdens bedste, men efter ni år kunne han ikke holde til det længere. »Go'Morgen Danmark« sender fra klokken 6.30, og derfor stod Morten Resen op ved halv tre-tiden.

- Jeg havde verdens bedste job, men jeg havde lavet det så længe, at jeg ikke kunne holde til det mere. Det havde for store konsekvenser for mig og min familie med at stå op på det tidspunkt. Jeg kan ikke lave noget, som ikke føles rigtigt i maven. Da jeg sagde op, fik jeg en masse andre tilbud om tv og radio. Så listede jeg det hele op, og der var ikke noget, der ville gøre mig ligeså glad og tilfreds, som det jeg kom fra, fortæller Morten Resen, der derefter begyndte at arbejde med sin podcast.

- Podcasten er ikke lavet som markedsføring for min virksomhed, for der var jo ikke nogen virksomhed, da jeg startede med det. Jeg ville bare gerne lave noget, som kunne inspirere andre til måske at starte noget selv. Det der med at være åben og ærlig omkring fejl, udfordringer og tvivlsspørgsmål var folk sindssygt glade for. Jeg var enormt bange for at udstille mine fejl, men jo mere jeg eksponerede de her ting, jo mere kunne folk identificere sig med det, fortæller han.

Udgangspunkt i sig selv

I forbindelse med sit podcast-arbejde, hvori han kunne bruge sin baggrund som radiovært på P3, faldt tingene langsomt på plads for Morten Resen.

- Jeg har bare taget udgangspunkt i mig selv, og hvad jeg selv mangler i min hverdag. Målet med GoLittle er at gøre livet lettere for børnefamilier. Ikke bare i Danmark, men i Europa. Nu er vi startet med legeaftaler og aktiviteter, men der er en masse uforløst potentiale i forhold til mit eget liv. Jeg er jo bare familiefar, forklarer Morten Resen, som erkender, at han har fået en del eksponering, fordi han er et kendt ansigt. Men det er ikke noget, han nogensinde har udnyttet.

- Det har selvfølgelig haft en betydning, og da jeg udgav første episode af podcasten, var der nok flere, der tjekkede det ud, fordi de vidste, hvem jeg var. Men folk ville jo også have vendt det ryggen, hvis de ikke kunne bruge det til noget. Når man skal ud og rejse penge til sådan noget her, så er folk altså rimelig ligeglade med, hvad du har lavet, og hvad du hedder, siger han.

Selvom fremtiden fortsat er usikker, erklærer Morten Resen sig tilfreds med, at han sprang ud som selvstændig. Det har været de hårdeste og mest lærerige to år i hans liv, fortæller han.

- Jeg er total startet forfra med noget, jeg ikke vidste noget om. Det har kostet mange penge, og det vi skulle leve af, når vi bliver 67, har vi brugt nu. Men jeg synes, det er sjovt og utrolig udfordrende, så der er ikke noget, jeg fortryder ved det her, og jeg vil kæmpe, alt hvad jeg kan for at få det til at lykkes. Så jeg ville lyve, hvis jeg lavede det regnestykke, der sagde, at jeg har det endnu federe end før. Der er nogle ting, som er meget mere tilfredsstillende nu, men der har jo også været et offer. Men lige nu kunne jeg ikke forestille mig at lave andet.

Morten Resen er gift med Marlene Landsfeldt, og sammen har de børnene Emil på otte og Sofia på fem år.

GoLittle fik på den første uge 5000 downloads, og siden da er der kommet godt 3000 yderligere brugere til.