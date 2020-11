Se billedserie Dorrit Bamberger (tv) og Katja Bamberger Bro har lavet en ny bog, der både skal lære børn om årets gang, men samtidig også være et alternativ til de mange elektroniske fristelser.

Mor og datter har fået nok af de digitale fristelser

Corona-nedlukningen har vendt manges liv på hovedet. Men hvad gør man med den ekstra tid i hjemmet? Katja Bamberger Bro og hendes mor Dorrit Bamberger har forfulgt en livslang drøm

Gribskov - 15. november 2020 kl. 08:33 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Hvad skal vi lave nu? Restauranter, skoler og børnehaver er lukket - og man må kun tage én person ud at handle. Den situation sad mange i, da landet lukkede ned i marts.

Men mens mange nok kæmpede med at overbevise sig selv om, at det stadig ikke var det rigtige tidspunkt at påbegynde oprydningen på loftet, forfulgte Katja Bamberger Bro og Dorrit Bamberger fra Ramløse en drøm. En drøm, der tager udgangspunkt i, at voksne og børn skal tale mere sammen og tage en pause fra alle de digitale forstyrrelser.

- Jeg har altid drømt om at lave en bog om årets gang til børn. Og da landet lukkede ned, kunne man ikke rigtig lave noget. Forældrene skulle lige pludselig selv underholde deres børn. En dag ringede jeg til Katja og talte med hende om, at vi altid plejede at lave blindsmagning og dryppe stearin, siger Dorrit Bamberger.

Er meget stolte Det kunne Katja Bamberger Bro godt huske. Hun lagde derfor et opslag op på sin Facebook-side, hvor hun fortalte om familietraditionen, og her væltede det ind med de positive kommentarer. Det fik dem til at videudvikle bogdrømmen.

- Det var rigtig hyggeligt at lave denne bog sammen på tværs af generationerne, når nu vi for en tid ikke kunne være sammen. Som foråret gik, udviklede bogen sig, så den gik hen og blev et rigtigt familieprojekt, som vi er meget stolte af at kunne præsentere, siger Dorrit Bamberger.

Resultatet af de mange tanker kan købes i boghandlen nu. Bogen hedder 'Årets gang i Eventyrhuset'. Den følger årets gang, og for hver måned er der en historie, der tager udgangpunkt i, hvad der typisk ville ske i den måned.

Derefter kommer forfatterne med forslag til sange og lege, man kan lave sammen, opskrifter der passer til årstiden - og spørgsmål, der kan sætte gang i tanker og samtaler mellem børn og voksne.

Hvordan får man venner? - Historien i juli handler for eksempel om en familie, der skal på sommerferie, og hvordan hovedpersonen finder nye venner, mens de er af sted. Efter det, er der et spørgsmål om, at drengen fandt legekammerater på den her måde. Men hvad kunne han ellers have gjort? På den måde håber vi, at historien og spørgsmålene kan sætte nogle tanker og snakke i gang, som børnene selv kan bruge i deres hverdag, siger Katja Bamberger Bro, der fortæller, at bogen både byder på klassiske og nye aktivieter for hele familien.

Men selvom bogen altså slavisk gennemgår året og på den måde kan fungere som opslagsværk, fortæller Katja Bamberger Bro, at mange familier har gjort bogen til sin egen.

- Det mest fantastiske har været at se, hvordan folk tager bogen til sig og gør den til sin egen. Nogle læser kun den måned, man er i - og har gjort det til en fast ting. Andre bladrer bogen igennem og finder de aktiviteter eller opskrifter, de lige kunne tænke sig at lave nu. Det er fantastisk at lave noget, læseren på den måde tager ejerskab over, siger hun.

Læg telefonen væk Katja Bamberger Bro har tidligere lavet det populære familiespil 'small talk', der med simple spørgsmål kan sætte samtaler i gang, når man for eksempel skal køre langt i bilen. Og grundidéen bag det spil og bogen er faktisk den samme.

- Vi synes begge to, at det er vigtigt, at børn og voksne får nogle øjeblikke væk fra de mange elektroniske fristelser. De forstyrer og skaber noget afstand mellem os, siger Katja Bamberger Bro.

Dorrit Bamberger er enig. - Jeg har været lærer på Bjørnehøj i mange år, og der sagde vi altid, at intelligente børn ikke kedede sig. Men selvfølgelig kan de det. Alle kan kede sig. Og i disse tider er det let bare at tage telefonen frem. Der håber vi, at et spil som det her kan være et alternativ. At man tager bogen og laver nogle af de klassiske lege som familie eller tager nogle snakke i stedet for bare at ty til telefonen, siger hun.

Illustrationerne til bogen er lavet af Birgitte Ahlmann, der er tidligere lærer på Sankt Helene Skole i Tisvilde.

Katja Bamberger Bro og Dorrit Bamberger kommer ned i Bog & Idé i Helsinge den 28. november fra kl. 10.30- 12.30.