Mølleprojekt får 500.000 kroner

For nylig gav Augustinusfonden nemlig 500.000 kroner til projektet, så der nu er penge til at komme helt i mål med alle tre møller. Projektet består af stubmøllen Pibe Mølle, vindmøllen Ramløse Mølle og Esrum Vandmølle. Formand for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger) takker Augustinusfonden og glæder sig over, at møllerne, som er kulturarv, nu kan sikres.