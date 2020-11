Foto: Jeppe Helkov

Send til din ven. X Artiklen: Møllenberg kan vinde DM på hjemmebane: - Jeg er fandme godt kørende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Møllenberg kan vinde DM på hjemmebane: - Jeg er fandme godt kørende

Gribskov - 30. november 2020 kl. 07:00 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Gilleleje kan få en ny danmarksmester, når byen lægger hal til nyt stort boksestævne. Og stortalentet Oliver Møllenberg lover, at tilskuerne vil få noget for pengene

Det har aldrig skortet på hverken ambitioner eller selvtillid. Det er ellers ikke, fordi boksetalentet altid har været det største. Men når Gilleleje-bokseren Oliver Møllenberg har sat sig noget for, så går det som regel sådan.

Den 5. december har han mulighed for at føje sin første professionelle titel til sit i forvejen imponerende cv. Det sker, når han på hjemmebane i Gilleleje Hallen møder ubesejrede Frank Madsen. Her er der en DM-titel på spil.

Efter flere stævner udenbys glæder 19-årige Oliver Møllenberg sig til igen at skulle i ringen i hjembyen.

- Der er to boksebyer i Danmark i øjeblikket. Det er Struer og Gilleleje. Ingen andre byer kan følge med. For mig er det fedt at have et fort heroppe, hvor forretninger og lokale bakker op. Det er fantastisk, og det er de oplevelser på hjemmebanen, der er grunden til, at jeg bokser. Det er i min hal, i min boksering, i min by, siger Oliver Møllenberg, der har seks sejre i syv professionelle kampe. Derudover har han bokset en enkelt kamp uafgjort. Det skete i en kamp sidste år om en titel som junior-verdensmester.

- Det er lidt en kliché at sige, at man aldrig har været bedre. Men jeg er fandme godt kørende. Sparringspartnere, jeg ikke tidligere har kunne slå ud, bliver slået i gulvet nu. Formen er god, og teknikken og timingen sidder lige i skabet. Det får folk også at se, siger han.

Kaotisk karriere Oliver Møllenberg tog springet fra amatørernes række til en status som professionel bokser i januar sidste år. Siden har alt i hverdagen centreret sig omkring at blive en bedre bokser.

- Min største ambition er at blive den bedste udgave af mig. Om det rækker til en VM-titel eller til et europamesterskab - eller om jeg taber til nummer 100 i verden, det må vi se. Men jeg har droppet alt rundt om for at satse på boksningen. Jeg glæder mig bare til at se, hvor langt det rækker, siger hhan.

Oliver Møllenbergs professionelle karriere har allerede budt på en del op og nedture. Især uden for ringen har der til tider været nærmest kaotiske tilstande. To gange har han måttet se sin promotor lukke. Nu er han landet hos TK Promotion. Her ser man et stort lys i Oliver Møllenberg.

- Jeg har også været amatørtræner i mange år, og Oliver er ikke det mest indlysende talent. Men han har en vilje til at nå de mål, han sætter sig for. Det har han bevist over mange år. Tit når vilje længere end talent. For han ved, han skal arbejde for tingene. Den tro kan flytte bjerge, siger promotor Kasper Holgersen.

Uafgjort VM-kamp Og netop den vilje har også gjort, at Oliver Møllenbergs første tid som professionel har været en del anderledes end andre danske boksetalenters. Mens de fleste bruger de første mange år af en professionel karriere på at finde lette modstandere, så man kan opbygge en på papiret imponerende rekordliste, er Oliver Møllenberg og hans team gået i en anden retning.

Flere pegede blandt andet på, at det var lettere vanvittigt allerede at bokse mod en forsvarende juniorverdensmester i sin blot femte professionelle kamp.

- Mange eksperter siger, at jeg har for hårde modstandere, og at det var håbløst at møde en verdensmester så tidligt. Men det var noget, jeg selv ville. Jeg vil ikke møde journeymen (boksere, der rejser verden rundt på må og få for at tjene til dagen og vejen), der lægger sig i første runde. Det er derfor, folk finder MMA mere interessant. Der kan man sagtens have 14 sejre og fire nederlag, fordi man møder de bedste. I boksning kan du have 40 sejre i 40 kampe uden rigtig at være blevet udfordret. Det vil jeg gerne gøre op med.

- Sådan foregår det ikke i Gilleleje. Her møder man boksere, der vil noget. Jeg træner to gange om dagen og lever det her liv fuldt ud, og så forventer jeg også at modstanderen møder op i god form. Jeg føler også, det er pinligt for mig, hvis jeg inden kampen ved, at jeg kommer til at slå modstanderen ud inden for 30 sekunder. Publikum har betalt for at komme ind. Så skal de også have noget god boksning for pengene, siger han.

Derfor vil Oliver Møllenberg heller ikke love, at det ender med en sejr over den 12 år ældre Frank Madsen. Selvom han vil give den alt, hvad han har.

- Teknisk er jeg langt, langt foran. Det kan enhver bokseekspert se. Jeg kan en masse teknisk, han ikke kan. Men han er fuldboksen og er langt stærkere, end jeg er. Det skal jeg undgå bliver afgørende. Jeg skal forsøge at udbokse ham, siger han.

Udover Oliver Møllenberg skal en række amatører fra Gilleje Bokseklub også i ringen den 5. december. Derudover er der yderligere fire professionelle kampe.

På grund af corona er der kun plads til 400 tilskuere. Billetter kan købes i SuperBrugsen i Gilleleje eller på www.tkpromotion.dk.

relaterede artikler

Lokal skoleleder udgiver børnebog 29. november 2020 kl. 10:00

Seniorklubs julefrokost er aflyst 29. november 2020 kl. 07:17

Syng sammen i Vejby Kirke 28. november 2020 kl. 17:15