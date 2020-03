Se billedserie To møllebyggere pillede den resterende vinge og vindrosen af Ramløse Mølle tirsdag morgen. Foto: Villy Nielsen.

Mølle står nu helt uden vinger

Gribskov - 03. marts 2020 kl. 14:57 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu står Ramløse Mølle helt uden vinger. Tirsdag morgen pillede to møllebyggere både vindrose og den sidste vindmøllevinge ned som følge af, at et vingeblad i forrige uge blæste af vindrosen. Herefter besluttede mølleforeningen, at man af sikkerhedsmæssige årsager ville køre vingerne på depot.

- Nedtagningen gik rigtig flot og uden problemer. De blev pillet ned af to professionelle møllebyggere fra møllebygger Morten Anker Petersens firma. Det er samme møllebygger-firma, der skal sætte nye vinger på Dybbøl Mølle, fortæller Villy Nielsen fra Ramløse Mølleforening.

Vingerne blev taget ned og placeret på en stor kranvogn med anhænger.

- De skar vingerne i to halvdele for at kunne køre med dem, men de er stadig ni meter hver, så der skulle køres med særtransport, fortæller Villy Nielsen.

De skal køres på depot i Sønderjylland, hvor møllebyggerfirmaet kan bruge dem som skabelon til nye vinger - når der engang er skaffet fondsmidler til at lave nye vinger.

- Nu håber vi, at kommunen får skaffet de sidste midler, så produktionen af nye vinger kan gå i gang, siger Villy Nielsen.

- Den er jo et vartegn for Ramløse, så på byens vegne er vi kede af, at møllen står helt uden vinger, siger han.

I sommer blæste den anden vinge af møllen i kraftigt blæsevejr.

