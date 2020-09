Ifølge en skitse vil vandværket tage sig sådan ud, hvis man ser det fra Heatherhill, når det er blevet ombygget til et sommerhus med syv værelser.

Modstand mod kæmpesommerhus ved fredet område

Planen om at ombygge et nedlagt vandværk til et megasommerhus skaber nu voldsomme dønninger i Vejby.

Det store sommerhusprojekt har nemlig det fredede område Heatherhill som nærmeste nabo, og på den anden side ligger Hanebjerg Mose, som også er delvist fredet. Klos op ad vandværket ligger desuden en række sommerhuse. Og her er naboerne stærkt bekymrede for udsigten til et megasommerhus:

- Vi er meget urolige for støjen og trafikken til det kommende sommerhus. Det eneste rigtige ville være at inddrage vandværksgrunden i sommerhusområdet og bygge et normalt sommerhus, siger Mogens Klausen, som er en af de nærmeste naboer til vandværket.