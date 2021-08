Mistænkeligt: Mænd luskede rundt i haven midt om natten

Natten til mandag klokken 02.24 blev det anmeldt af et vidne, at to mistænkelige mænd fem minutter forinden havde lusket rundt i en have ved en bolig på Kriegersvej, og at mændene havde forladt stedet, da de opdagede, at de blev observeret. En patrulje blev sendt til området, men de to mænd blev ikke ffundet.