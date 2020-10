Astrid Kragh er rystet over afsløringerne af forholdene på Havregården i Smidstrup ved Gilleleje. Foto: Simon Trøjgaard Jepsen/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix Foto: Simon Trøjgaard Jepsen/Ritzau Scanpix

Minister om overgreb i Gilleleje: 'Det her må ikke ske'

Gribskov - 22. oktober 2020 kl. 10:31 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Lederen er fyret, og kostskolen er under akut risiko for at lukke. Og nu blander social- og indenrigsminister Astrig Krag sig også i sagen med Havregården Kostskole i Smidstrup ved Gilleleje.

- Det her må ikke ske, skriver ministeren på sin twitter-profil.

Det var DR og Ekstra Bladet, der torsdag morgen kunne fortælle om de årelange problemer på Havregården. De kunne blandt andet fortælle om seksuelle overgreb blandt børn, stofmisbrug, selvmordsforsøg og vold. Og om at ledelsen i et konkret tilfælde angiveligt har forsøgt at dække over, at en pige mod sin vilje fik delt nøgenbilleder fra sin telefon.

På baggrund af sagen mener Astrid Kragh nu, at tilsynene nu skal styrkes.

- Vi har som samfund et stort ansvar for at tage os godt af disse børn og unge, der har haft en hård start på livet. Derfor skal brodne kar også opdages langt tidligere ved hjælp af styrket tilsyn. Forhandlinger er i gang lige nu, skriver hun videre på Facebook.

