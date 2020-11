Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) var onsdag i samråd om håndteringen af sagen om Havregården Kostskole. Hun kalder det uacceptabelt, at der er blevet grebet ind for sent. Foto: Allan Nørregaard

Minister om Havregården: Vi greb ind alt for sent

Gribskov - 25. november 2020 kl. 12:17 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Tilsynet med kostskolen Havregården i Smidstrup var for dårligt. Det erkendte børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), da hun onsdag var i samråd i Folketingets børne- og undervisningsudvalg om forholdene på Havregården.

- Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) har ikke rettidigt og resolut håndteret sit tilsyn med skolen, og samarbejdet med socialtilsynet burde have været bedre. STUK har på den baggrund beklaget det her forløb. Ingen kan være tilfredse med det forløb, sagde undervisningsministeren på samrådet.

Ministeren blev orienteret om Havregården den 21. oktober, hvorefter hun bad STUK om en redegørelse.

Ministeren kaldte det "uacceptabelt", at der ikke var taget hånd om sagerne på kostskolen - og at der blev grebet ind alt for sent:

- Det er helt uacceptabelt, at vi ikke har kunnet tage hånd om disse sager - og at de falder ned mellem to stole. STUK beklager som nævnt, at man ikke reagerede. Der er nogle konkrete ting, man burde have reageret på tidligere. Det har taget for lang tid i forhold til Havregården, sagde ministeren.

Hun bebudede, at der ville komme nye tiltag:

- Der skal nye tiltag til. Vi skal se på, hvor hurtigt myndigheder reagerer. Jeg har også bedt ministeriet om at se på dobbelte alarm-systemer - at den ene myndighed orienterer den myndighed, der faktisk har ansvaret.

I oktober kom det frem, at der havde været en lang række overgreb på Havregården, og at problemerne på skolen havde stået på i en årrække. Sagerne drejede sig blandt andet om seksuelle overgreb, anvendelse af magt og selvmordsforsøg. Socialtilsyn Hovedstaden konstaterede over for skolens bestyrelse, at tilsynet havde mistet tilliden til skolens forstander, Morten Ulrik Jørgensen.

Få dage senere blev forstanderen bortvist, og et par uger senere besluttede bestyrelsen at lukke kostskolen.

Skolen havde haft gentagne besøg af socialtilsynet, som havde ansvaret for de socialt-faglige forhold på skolen. Tilsynet orienterede for et år siden desuden STUK, som havde ansvaret for ledelsen og undervisningen på skolen, om problemerne. Men STUK var tilsyneladende ikke på besøg på kostskolen.

En af de politikere, som havde ønsket samrådet, Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), spurgte ministeren:

- Hvorfor greb ingen ind noget før? Jeg var meget forundret over det, jeg hørte i oktober: At der var foregået seksuelle overgreb, vold, selvskade, selvmordsforsøg mv. på Havregården - og at det havde stået på i årevis, uden at nogen greb ind.

Ministeren gav et klart svar:

- Nogle gange kan man svare enkelt på et spørgsmål: Er jeg tilfreds med indsatsen i denne sag? Nej, jeg er ikke tilfreds med STUK's indsats. Det her er et skolebogseksempel på silotænkning, sagde undervisningsministeren.

Mette Thiesen (Nye Borgerlige) fulgte op:

- Den 5. november 2019 orienterer socialtilsynet ministeriet om blandt andet seksuelle overgreb og drukfester. I et år ligger der en klokkeklar advarsel, som der ikke er blevet handlet på?

Ministeren gentog, at sagen ikke var blevet håndteret godt nok:

- Det bekymrer mig, at vi har to siloer, der har ansvaret på to forskellige områder. Midt imellem de to stole er der nogle børn, der falder ned. Det er derfor, jeg nævner, at vi skal se på et dobbelt alarm-system. Men STUK har allerede beklaget, at man ikke greb ind tidligere, sagde undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

