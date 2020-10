Minister blev først orienteret om overgreb i sidste uge

- Ansvaret for at føre tilsyn med de alvorlige forhold, der er beskrevet i pressen med meget grove overgreb på børn på Havregården, hører under Socialtilsynet og den kommune børnene kommer fra. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der hører under Børne- og Undervisningsministeriet, har derimod ansvaret for at føre tilsyn med undervisningen samt et administrativt og økonomisk tilsyn med stedet, skriver ministeriet, der også oplyser, at »Pernille Rosenkrantz-Theil blev orienteret om sagens substans - herunder de forhold om overgreb, der er blevet afdækket i pressen - den 21. oktober 2020.«