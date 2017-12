Minister: Misforstået hensyn at aflyse julegudstjeneste

Hun reagerer, efter at ledelsen på Gribskolen i Græsted har besluttet at lade julegudstjenesten "glide ud" ved årets juleafslutning.

Det er et misforstået hensyn at droppe julegudstjenesten af hensyn til børn med en anden kulturbaggrund.

- Det er helt skævt at afskaffe nogle traditioner i et forsøg på at inkludere. Man skal snarere byde folk velkommen i de traditioner og den kulturelle overlevering, der ligger derigennem.

- Det at rulle egne traditioner og egen kulturarv tilbage for at gøre mere plads, det må vi simpelthen holde op med, siger Merete Riisager.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har på Facebook kaldt beslutningen om at aflyse julegudstjenesten for "en ommer".

Merete Riisager er helt enig. Hun mener, at beslutningen kan føre til, at nogle forældre finder en anden skole til deres børn.

- Hvis vi afspritter folkeskolen for indre liv, traditioner og samvær, så er der rigtig mange forældre, der vil sige: Her er ikke rart at være - jeg vælger en anden type skole til mit barn.

- Så bliver det altså lige lovligt stift det hele, siger Merete Riisager.

Ministeren understreger dog, at det suverænt er skoleledelsens egen beslutning.

- Det er den lokale skoleledelse, der træffer beslutninger om, hvordan man vil fejre julen, fastslår hun.

Mens ministeren er uenig i skolens beslutning, ser formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, ikke noget problem.

- Der står ikke nogen steder i folkeskoleloven, at man skal i kirke, og der er rigtig mange skoler, der aldrig nogensinde har gjort det, siger han til Ritzau.

Heller ikke Gribskovs kommende borgmester, Anders Gerner Frost (Nytgribskov) mener, det er en sag for hverken borgmester eller byråd i Gribskov Kommune.

- Som privatperson synes jeg, at jul og kristendom er en rigtig vigtig værdi.

- Men som kommende borgmester og leder af en stor arbejdsplads vil jeg stå ved det, jeg sagde i valgkampen:

- Nemlig, at skoleledelsen og bestyrelsen skal have kompetence til at prioritere og tage beslutninger om, hvilken vej de vil med skolen, siger Anders Gerner Frost.